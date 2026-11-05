Sánchez dice a Milei que el insulto no forma parte de su manera de "entender la política"

"Ahí lo dejaría", dijo Sánchez en una rueda de prensa al término de la cumbre, respecto a este último desencuentro con el presidente argentino, que llega dos semanas después de que Milei, en su anterior visita a Madrid, le llamara "impresentable dictador" y "delincuente".

Sánchez agradeció a Milei su asistencia a la cumbre -no acudió ayer a la inauguración ni a la cena ofrecida por los reyes- al subrayar: "Agradezco a todos los líderes su asistencia, también a Milei, faltaría más".

Insistió en que el respeto a la verdad y el respeto en la forma de hacer política le parece "primordial" y no quiso entrar "en mayores disquisiciones" sobre los enfrentamientos que ha habido con el presidente argentino.

En su intervención ante el plenario de la cumbre, Milei aseguró que "el socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía" y que ambos "comparten el odio por el libre mercado, adoran la intervención del Estado, nacionalizan empresas, regulan la economía, controlan los medios de comunicación y se dedican a esparcir propaganda y adoctrinamiento".

Antes, a su llegada a la cumbre, el mandatario protagonizó un frío saludo con Sánchez.