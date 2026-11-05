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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 09:20

Sánchez mantiene reuniones con Kast y Costa en los márgenes de la cumbre iberoamericana

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Madrid, 5 nov (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha mantenido este jueves sendas reuniones con el presidente de Chile, José Antonio Kast, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en los márgenes de la cumbre iberoamericana que se celebra en Madrid.

Por EFE
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Sánchez, Kast y Costa participan durante la jornada en la sesión plenaria de la cumbre, pero han abandonado la sala para mantener esos encuentros.

Fuentes del Gobierno han informado de que el presidente chileno, que es la primera vez que participa en una cumbre iberoamericana, pidió la reunión con Sánchez.

Por su parte, fuentes de la delegación chilena explicaron que ambos analizaron la situación de las relaciones bilaterales, las inversiones españolas en Chile y diversos asuntos que forman parte de la agenda de la cumbre que se celebra en Madrid.

Además, han conversado sobre el Acuerdo de Alta Mar para la protección del océano, conocido como BBNJ, después de que Chile haya propuesto la ciudad de Valparaíso como sede de su Secretaría Ejecutiva.

De lograrlo, como ha recordado Kast en su intervención en el plenario de la cumbre, sería el primer organismo de Naciones Unidas de membresía universal con sede en Iberoamérica.

Por su parte, la reunión de Sánchez con Costa se ha celebrado a pocas semanas de una serie de cumbres europeas en las que se va a abordar el próximo presupuesto de la UE.

La próxima semana habrá en Dublín una cumbre informal de los líderes de los Veintisiete a la que en principio y a falta de confirmación oficial, debido a la campaña electoral, no prevé asistir Sánchez.

Los días 26 y 27 de noviembre Costa ha convocado una cumbre extraordinaria en Bruselas para intentar acercar posiciones sobre ese presupuesto, con la presencia de Sánchez en el aire también debido a la campaña de unas elecciones que se celebrarán dos días después de ese evento.

Ya en diciembre, los días 17 y 18, habrá otro Consejo Europeo en la capital belga en el que Costa pretende que se cierre definitivamente un acuerdo al respecto.

Una cumbre a la que Sánchez ya asistirá en funciones debido a que se estará a la espera de la investidura de un presidente del Gobierno tras los comicios.

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