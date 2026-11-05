Sánchez valora la implicación de los 22 países en la cumbre aunque faltaran varios líderes

"Todos los países han estado representados", destacó Sánchez en la rueda de prensa final de un foro al que tampoco acudieron la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez; ni la de Perú, Keiko Fujimori, que finalmente no voló a Madrid para atender las consecuencias del fenómeno meteorológico El Niño en su país.

El mandatario paraguayo, Santiago Peña, canceló a última hora su viaje a España para atender "asuntos prioritarios del Estado" y este mismo jueves renunció a su cargo, poco antes de ser sometido a un juicio político en el Congreso, en medio de la tormenta desatada por la intervención de Ueno bank, una entidad privada a la que ha sido vinculado y que durante su gestión recibió millonarios recursos de entidades públicas.

Preguntado por las ausencias de esos jefes de Estado en la cumbre, Sánchez quiso recalcar que los veintidós países de la comunidad iberoamericana han estado presentes en la cita -a través de jefes de Gobierno, vicepresidentes o cancilleres si no ha ido el jefe del Estado-, y consideró que "siempre poner el foco en aquellas ausencias de alguna manera reduce la importancia del esfuerzo" hecho por los líderes que sí han acudido.

El jefe del Gobierno español agradeció "de corazón" las presencias: "Sé que todos tenemos unas agendas muy difíciles, muy intensas, y que la política doméstica es la principal que tiene todo gobernante".

Puso en valor por ello el "esfuerzo de tomar un avión" y llegar a Madrid para participar en un espacio multilateral, unos foros que escasean y que, según lamentó, "no son muy tenidos en cuenta en el mundo en el que estamos".

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"Así que reivindicar la presencia de los líderes, agradecer la presencia de todos los países. Ha habido líderes que no han podido acudir, pero su compromiso con el sistema de cumbres y con la comunidad iberoamericana es firme, total, absoluto y es de agradecer", concluyó Sánchez.

Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana y Andorra son los países que han estado representados al máximo nivel en la cumbre de Madrid, que pasa el relevo a Honduras para una cita que tendrá lugar en 2028.