Sasha Sokol acusa incumplimiento de Luis de Llano y anuncia defensa penal en México

"Esa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año", afirmó Sokol en un comunicado, después de que De Llano difundiera un video en el que reconoció su responsabilidad civil por daño moral.

En la grabación, el productor, de 81 años, admitió que sus declaraciones anteriores sobre la relación que mantuvo con Sokol fueron "desafortunadas e inexactas" y ofreció una disculpa pública a la cantante.

Sin embargo, la exintegrante del grupo Timbiriche sostuvo que el mensaje omite elementos fundamentales de la resolución judicial.

"La disculpa que está obligado a ofrecer reconoce expresamente que a mis 14 años yo no podía consentir una relación con él, que actuó desde una posición de poder y que mis padres no fueron cómplices. Nada de eso aparece en el video que publicó", denunció.

Sokol también señaló que De Llano tiene prohibido mencionarla públicamente, salvo en los términos establecidos por el tribunal, por lo que consideró que la publicación constituye un nuevo incumplimiento.

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Asimismo, anunció que, tras casi cinco años de litigio civil, el despacho Zinser, Esponda y Gómez Mont se incorporará a su equipo legal en materia penal, aunque no precisó si presentará una nueva denuncia.

El pronunciamiento ocurre dos meses después de que De Llano fuera arrestado en Ciudad de México por incumplir dos medidas derivadas de la sentencia a favor de Sokol.

El productor permaneció cerca de 24 horas en un centro de reclusión temporal y fue liberado el pasado 3 de septiembre, tras la ejecución de dos órdenes de arresto de 15 horas cada una, relacionadas con la falta de publicación de la disculpa y de una síntesis de la sentencia.

El litigio comenzó en 2022, después de que De Llano hablara públicamente sobre la relación que mantuvo con Sokol cuando ella tenía 14 años y él, 40.

En 2023, una jueza falló a favor de la cantante por daño moral y, en junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de México rechazó el amparo promovido por el productor, con lo que dejó firme la resolución.

El máximo tribunal también estableció que las acciones civiles para reclamar indemnizaciones por violencia sexual sufrida durante la infancia y adolescencia son imprescriptibles.