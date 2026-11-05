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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 05:40

Secretario general iberoamericano afirma que cumbre de Madrid ha "cumplido los objetivos"

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Madrid, 5 nov (EFE).- El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, aseguró que la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra este jueves en Madrid culmina un trabajo de dos años de los 22 miembros de la Comunidad Iberoamericana de Naciones que "ha cumplido los objetivos trazados".

Por EFE
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"Con la activa participación de los 22 países de la comunidad, creemos que los objetivos trazados se han cumplido", afirmó en la sesión plenaria de la cumbre celebrada en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid.

Además, la comunidad iberoamericana "ha corroborado que es una plataforma privilegiada de diálogo" y "en tiempos en que la cooperación paradójicamente retrocede".

Allamand detalló que los 22 países mantienen como prioridades el conocimiento, la cultura y la cohesión social, pero se han abierto a nuevas materias como el crecimiento "indispensable para abatir la pobreza" y "garantizar la seguridad ciudadana ante el avance del crimen organizado internacional".

Subrayó que se han aprobado medidas "tangibles" como la Alianza para la Inteligencia Artificial, la Red de Respuesta a los Desastres Naturales, la Carta de Movilidad Académica y el Acuerdo para un Sistema de Cuidados.

Asimismo destacó las iniciativas orientadas a fortalecer la expansión global del español y portugués y su presencia en la ciencia y en la IA.

Por último dijo que la organización interna es "más robusta" y "eficaz", y puso en valor "la relevancia internacional" de la comunidad iberoamericana" que ha aceptado la incorporación como observadores asociados de la India, Turquía, Angola y la Asociación de Estados del Caribe.

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