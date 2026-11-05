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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 17:15

Senador demócrata Rubén Gallego pide mimar el voto latino para no perderlo en el futuro

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Washington, 5 nov (EFE).- El senador demócrata por Arizona Rubén Gallego aseguró este jueves que su partido cuenta ahora con el apoyo del voto latino, pero alertó de la necesidad de mimarlo para no perderlo en el futuro.

Por EFE
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"Podríamos decir que, por ahora —quizás para este año y tal vez para 2028—, contamos con el voto latino; pero si no hacemos aquello que mejor sabemos hacer como demócratas, los perderemos de nuevo", afirmó el demócrata en un acto organizado por el Center for American Progress Action Fund en Washington.

Gallego, nacido en Chicago de madre colombiana y padre mexicano, aseguró que "al hablar del futuro de los latinos", el Partido Demócrata, que acaba de hacerse con el control de las dos Cámaras del Congreso tras lograr una sonada victoria en las elecciones de medio mandato del martes, se encuentra ante una "gran oportunidad".

El senador demócrata relató su propia historia de esfuerzo y superación y recordó cuando sus primos y él se amontonaban "en una camioneta enorme" y salían "hacia el trabajo a las 5:00 de la mañana" y explicó que entonces creían "en la idea de que, si te esfuerzas y sigues las reglas, vas a salir adelante".

Lamentó que "muchos latinos empezaron a notar, a partir de 2022 o 2023" que eso ya no sucedía y que "la frustración no hizo más que crecer y crecer".

"Ellos quieren tener la posibilidad de salir adelante. Quieren creer, con la certeza de que es así, que si hacen las cosas bien, tanto ellos como sus hijos podrán prosperar. No quieren ser objeto de discriminación racial", reconoció tras recordar cómo los votantes latinos dieron su apoyo al presidente Donald Trump en 2024.

Por eso, y dado que el voto latino ha sido decisivo para el vuelco electoral de este mes de noviembre, Gallego fue claro: "Mi exhortación —mi exhortación más importante—, dirigida a los votantes, a nuestros candidatos, a los políticos, a nuestras organizaciones, a todos: sea lo que sea que hagamos en los próximos dos o cuatro años, debemos asegurarnos de dar resultados a esta comunidad".

El senador demócrata concluyó su intervención pidiendo para la comunidad latina "una oportunidad de alcanzar el sueño americano".

"Quieren creer que el sueño americano es real, y esperan que nosotros les ayudemos a llegar a él", afirmó.

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