Sheinbaum confirma reunión con Xi Jinping en la APEC y busca encuentro con Trump

"Sí va a haber una reunión bilateral con el Gobierno de China, con el presidente de China, con secretarios del Gobierno de China y el Gobierno de México", afirmó Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.

Sobre un posible encuentro con Trump, señaló que todavía no está confirmada su asistencia a la cumbre que se celebrará en la ciudad china de Shenzhen, al sur de China, el 18 y 19 de noviembre: "Si va, por supuesto, nos interesa reunirnos con él".

La mandataria precisó que saldrá de México el domingo 15 de noviembre y regresará en la madrugada del 20, para asistir ese día al desfile conmemorativo de la Revolución mexicana.

Durante su ausencia, será la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien encabece las conferencias presidenciales diarias.

La cumbre de la APEC se celebrará los días 18 y 19 de noviembre reunirá a representantes de las 21 economías que integran el foro, entre ellas México, Estados Unidos y China.

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El encuentro entre Sheinbaum y Xi Jinping se producirá en un contexto de tensiones comerciales, después de que México aprobara en diciembre de 2025 incrementos arancelarios de hasta el 50 % a diversos productos procedentes de países con los que no tiene tratados de libre comercio, entre ellos el gigante asiático.

La presidenta mexicana ha defendido la relación con Pekín, aunque subrayó que el comercio de México está principalmente integrado con Estados Unidos y Canadá, sus socios en el tratado comercial de Norteamérica (T-MEC), sometido este año a revisión.

La visita también tendrá relevancia para México porque el país será anfitrión de la cumbre de la APEC en 2028, motivo por el que Sheinbaum había confirmado previamente su asistencia al encuentro en China, que supondrá su primer viaje al gigante asiático desde que asumió el cargo en octubre de 2024.