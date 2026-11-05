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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 08:45

Siete muertos en la región de Lugansk por ataques con drones ucranianos

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Moscú, 5 nov (EFE).- Siete personas murieron este jueves en la región ucraniana de Lugansk, anexionada por Moscú en 2022, por ataques de Kiev con drones, informaron las autoridades locales.

Por EFE
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"Esta mañana, los neonazis atacaron un autobús que viajaba entre las localidades de Petrovka y Lugansk. Según informes preliminares, el terrible ataque dejó cinco muertos y trece heridos", escribió en redes sociales el gobernador local, Leonid Pásechnik.

Entre los heridos, agregó, hay dos adolescentes de 15 y 17 años.

Fuentes sanitarias, por su parte, aseguraron que dos heridos en el ataque se encuentran en estado "muy grave".

Otras dos personas, según Pásechnik, fallecieron este jueves al alcanzar un dron ucraniano una furgoneta en Lugansk.

El pasado lunes, el funcionario informó de cinco muertos en otro ataque enemigo con drones.

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