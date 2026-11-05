ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
Noticiero Cardinal
ABC Cardinal AM de 18:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
05 de noviembre de 2026 - 18:15

Socialistas acusan a Gobierno portugués de "intransigente" y no logran acuerdo en vivienda

Imagen sin descripción

Lisboa, 5 nov (EFE).- El secretario general del Partido Socialista (PS), José Luís Carneiro, acusó al Gobierno de Portugal de "intransigente" tras una reunión de más de una hora y media en la que trataban de buscar soluciones al problema de la vivienda y acercar posturas respecto a la nueva ley de alquileres que busca impulsar el Ejecutivo.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Carneiro se reunió este jueves con el primer ministro, el conservador Luís Montenegro, que convocó esta semana a los partidos de la oposición para dialogar y buscar soluciones políticas a la crisis de vivienda, que ha sido motivo de protestas y acampadas en las últimas semanas en el país.

"Lamento que no haya sido posible llegar a un acuerdo en lo que era esencial para dar respuesta a las cuestiones fundamentales de los jóvenes y las familias. Lamento, además, la intransigencia del propio primer ministro y del Gobierno respecto a la posibilidad de empezar a construir un nuevo proceso, un proceso desde cero para una nueva ley de arrendamientos", dijo en declaraciones a la prensa tras el encuentro el líder socialista.

Agregó que tienen "una visión muy diferente" sobre cómo se debe responder a las necesidades de vivienda, a la vez que insistió en que no apoyarán iniciativa del Ejecutivo sobre la ley de alquiler porque es "contraria" a sus valores fundamentales.

Carneiro explicó que el Gobierno rechazó su propuesta de constituir un equipo conjunto para elaborar una nueva ley de alquileres y hubo desacuerdo en los asuntos considerados esenciales para los socialistas, por lo que no se fijaron nuevas reuniones.

En las últimas semanas se han sucedido las marchas multitudinarias y las acampadas en Lisboa y Oporto, que han sido escenario de cargas policiales para desalojar las tiendas entre denuncias de exceso del uso de la fuerza.

Los movimientos sociales exigen retirar la reforma del arrendamiento de Montenegro, que superó su primera votación parlamentaria el 30 de septiembre gracias a la abstención de Chega.

La propuesta contempla flexibilizar condiciones del alquiler y acelerar los desahucios por impago, medidas que los colectivos consideran favorables a los propietarios y perjudiciales para los inquilinos.

Por su parte, Montenegro afirmó este martes que al Gobierno le corresponde "escuchar y decidir", y defendió la apertura de un diálogo político, al asegurar que el Ejecutivo está "abierto al diálogo y a las aportaciones de todos".

La iniciativa coincide con la tramitación parlamentaria del Presupuesto del Estado para 2027, cuya aprobación obliga al Gobierno de Montenegro, que está en minoría, a buscar apoyos entre los demás partidos.

Lo
más leído
del día

01
Política
Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank
Ver más
02
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
04
Política
Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial
Ver más
05
Política
Arranca la sesión: toda la Cámara de Diputados ya adelantó voto a favor del juicio político a Santiago Peña
Ver más

Te puede interesar