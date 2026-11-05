Socialistas acusan a Gobierno portugués de "intransigente" y no logran acuerdo en vivienda

Carneiro se reunió este jueves con el primer ministro, el conservador Luís Montenegro, que convocó esta semana a los partidos de la oposición para dialogar y buscar soluciones políticas a la crisis de vivienda, que ha sido motivo de protestas y acampadas en las últimas semanas en el país.

"Lamento que no haya sido posible llegar a un acuerdo en lo que era esencial para dar respuesta a las cuestiones fundamentales de los jóvenes y las familias. Lamento, además, la intransigencia del propio primer ministro y del Gobierno respecto a la posibilidad de empezar a construir un nuevo proceso, un proceso desde cero para una nueva ley de arrendamientos", dijo en declaraciones a la prensa tras el encuentro el líder socialista.

Agregó que tienen "una visión muy diferente" sobre cómo se debe responder a las necesidades de vivienda, a la vez que insistió en que no apoyarán iniciativa del Ejecutivo sobre la ley de alquiler porque es "contraria" a sus valores fundamentales.

Carneiro explicó que el Gobierno rechazó su propuesta de constituir un equipo conjunto para elaborar una nueva ley de alquileres y hubo desacuerdo en los asuntos considerados esenciales para los socialistas, por lo que no se fijaron nuevas reuniones.

En las últimas semanas se han sucedido las marchas multitudinarias y las acampadas en Lisboa y Oporto, que han sido escenario de cargas policiales para desalojar las tiendas entre denuncias de exceso del uso de la fuerza.

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Los movimientos sociales exigen retirar la reforma del arrendamiento de Montenegro, que superó su primera votación parlamentaria el 30 de septiembre gracias a la abstención de Chega.

La propuesta contempla flexibilizar condiciones del alquiler y acelerar los desahucios por impago, medidas que los colectivos consideran favorables a los propietarios y perjudiciales para los inquilinos.

Por su parte, Montenegro afirmó este martes que al Gobierno le corresponde "escuchar y decidir", y defendió la apertura de un diálogo político, al asegurar que el Ejecutivo está "abierto al diálogo y a las aportaciones de todos".

La iniciativa coincide con la tramitación parlamentaria del Presupuesto del Estado para 2027, cuya aprobación obliga al Gobierno de Montenegro, que está en minoría, a buscar apoyos entre los demás partidos.