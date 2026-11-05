Sube a cinco el número de muertos por el derrumbe de un edificio en el este de Nairobi

Los tres cadáveres fueron hallados entre los escombros mientras las operaciones de búsqueda entraban en su decimocuarto día, según confirmaron a medios locales Duncan Ochieng, director de la Unidad Nacional de Gestión de Desastres (NDMU, en inglés), y William Sifuna, otro agente y responsable policial implicado en la respuesta.

"Entre la medianoche y las 5:00 de la mañana (02.00 GMT) se descubrieron tres cadáveres. Uno de ellos estaba fuertemente aprisionado bajo una losa, y a los rescatistas les llevó bastante tiempo sacarlo sin desmembrar a la víctima", declaró Sifuna.

De acuerdo a la prensa keniana, los nuevos cuerpos recuperados son de una mujer y dos hombres.

Estas víctimas se suman a los cuerpos de dos mujeres recuperados previamente del inmueble, que se derrumbó el pasado 23 de octubre en el barrio de Eastleigh, una de las principales zonas comerciales del este de la capital keniana.

Hasta el momento, cuatro personas han sido rescatadas con vida entre los restos del edificio.

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Los nuevos cuerpos fueron trasladados a la morgue de Nairobi para practicarles las autopsias y realizar los procedimientos de identificación, que pueden incluir pruebas de ADN para determinar si corresponden a personas denunciadas como desaparecidas.

En la última actualización oficial disponible, divulgada este martes, 17 personas figuraban todavía como desaparecidas, aunque las autoridades no han precisado cuántas continúan sin localizar después de los últimos hallazgos de cadáveres.

Según reportan medios locales, algunos familiares de varias de estas personas están acampados en el lugar de los hechos a la espera de noticias, mientras los equipos continúan retirando los pesados bloques de hormigón que dificultan el acceso a las zonas inferiores del inmueble.

El edificio, que se encontraba todavía en construcción y tenía al menos diez plantas, estaba parcialmente ocupado cuando se desplomó y el derrumbe afectó también a comercios situados en la planta baja y el sótano.

En las labores participan la Policía, las Fuerzas de Defensa de Kenia (KDF), la Cruz Roja keniana y otras agencias, mientras las autoridades investigan las circunstancias del colapso y el cumplimiento de las normas de construcción.