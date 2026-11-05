Sube a ocho el número de muertos por el derrumbe de un edificio de 18 plantas en Nairobi

"Lamentablemente, hoy, 5 de noviembre de 2026, se han hallado los cuerpos de seis personas más —cuatro mujeres y dos hombres—, lo que eleva a ocho el número confirmado de fallecidos", afirmó el Servicio Nacional de Policía de Kenia en un comunicado.

"Hasta el momento, cuatro supervivientes han sido rescatados con vida", precisaron las fuerzas de seguridad.

Estas víctimas se suman a los cuerpos de dos mujeres extraídos previamente del inmueble, que se derrumbó el pasado 23 de octubre en el barrio de Eastleigh, una de las principales zonas comerciales del este de la capital keniana.

La Policía subrayó que los equipos de rescate permanecen sobre el terreno trabajando de manera coordinada para "acceder a las zonas bajo los escombros y localizar a todas las personas que pudieran haber quedado atrapadas en el colapso".

Asimismo, el Servicio instó a las familias que buscan información sobre parientes desaparecidos a que se dirijan al puesto de la Cruz Roja de Kenia instalado en el lugar de los hechos o llamen a la línea de respuesta ante emergencias.

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El edificio, que se encontraba todavía en construcción, estaba parcialmente ocupado cuando se desplomó y el derrumbe afectó a comercios situados en la planta baja y el sótano.

En las labores participan la Policía, las Fuerzas de Defensa de Kenia (KDF), la Cruz Roja keniana y otras agencias, mientras las autoridades investigan las circunstancias del colapso y el cumplimiento de las normas de construcción.