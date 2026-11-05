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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 10:05

Sube a seis el número de muertos por el derrumbe de un edificio de 18 plantas en Nairobi

Imagen sin descripción

Nairobi, 5 nov (EFE).- El número de muertos por el derrumbe hace casi dos semanas de un edificio de dieciocho plantas en construcción en el este de Nairobi subió a seis después de que los equipos de rescate recuperaran otros cuatro cuerpos entre la noche del miércoles y este jueves, informaron las autoridades.

Por EFE
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Los cadáveres fueron hallados entre escombros mientras las operaciones de búsqueda entraban en su decimocuarto día, según confirmaron Duncan Ochieng, director de la Unidad Nacional de Gestión de Desastres (NDMU, en inglés); William Sifuna, otro responsable de la NDMU; y el comisionado del subcondado de Nairobi Norte, Simon Osumba.

"Entre la medianoche y las 5:00 de la mañana (02.00 GMT) se descubrieron tres cadáveres. Uno de ellos estaba fuertemente aprisionado bajo una losa, y a los rescatistas les llevó bastante tiempo sacarlo sin desmembrar a la víctima", declaró inicialmente, Sifuna, citado por medios locales.

Después, Osumba actualizó las cifras al confirmar el hallazgo de un cuarto cuerpo.

Por su parte, Ochieng detalló que los nuevos cuerpos recuperados corresponden a dos mujeres y dos hombres, y destacó que "la operación no ha sido fácil debido al tipo de derrumbe".

"Nunca nos habíamos enfrentado a un derrumbe de un edificio de 18 plantas de estas características. Nuestros equipos de rescate han tenido que abrirse paso entre los escombros para salvar vidas y recuperar los cuerpos", subrayó, después de que la Policía cifrara en al menos diez los pisos en un primer momento.

"Hemos realizado un esfuerzo considerable y, hasta ahora, hemos completado el 95 % del trabajo. Esperamos completar el 5 % restante antes de que termine el día de mañana", añadió.

Estas víctimas se suman a los cuerpos de dos mujeres extraídos previamente del inmueble, que se derrumbó el pasado 23 de octubre en el barrio de Eastleigh, una de las principales zonas comerciales del este de la capital keniana.

Hasta el momento, cuatro personas fueron rescatadas con vida entre los escombros.

Los nuevos cuerpos encontrados fueron trasladados a una morgue de Nairobi para practicarles las autopsias y realizar los procedimientos de identificación, que pueden incluir pruebas de ADN para determinar si corresponden a personas denunciadas como desaparecidas.

En este sentido, Osumba precisó que "ningún cuerpo ha sido entregado a las familias porque el proceso debe completarse primero".

El comisionado señaló que once personas habían sido reportadas previamente como desaparecidas y cinco de ellas aún no han sido localizadas, si bien todavía no se confirmó su presencia en la zona afectada.

Algunos familiares de estas personas están acampados en el lugar de los hechos a la espera de noticias, mientras los equipos continúan retirando los pesados bloques de hormigón que dificultan el acceso a zonas inferiores del inmueble.

El edificio, que se encontraba todavía en construcción, estaba parcialmente ocupado cuando se desplomó y el derrumbe afectó a comercios situados en la planta baja y el sótano.

En las labores participan la Policía, las Fuerzas de Defensa de Kenia (KDF), la Cruz Roja keniana y otras agencias, mientras las autoridades investigan las circunstancias del colapso y el cumplimiento de las normas de construcción.

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