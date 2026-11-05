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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 03:40

Taiwán confía en que EE.UU. siga apoyando venta de armas a la isla tras triunfo demócrata

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Taipéi, 5 nov (EFE).- El ministro taiwanés de Defensa, Wellington Koo, expresó este jueves su confianza en que el Congreso estadounidense continúe apoyando la venta de armas a la isla, después de la contundente victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato el pasado martes.

Por EFE
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"El Congreso de Estados Unidos ha apoyado sistemáticamente, de forma bipartidista, los esfuerzos de Taiwán por reforzar sus capacidades de defensa", afirmó Koo durante una sesión legislativa, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias CNA.

El funcionario agregó que el Ministerio de Defensa de Taiwán continuará colaborando con los miembros del Congreso y manteniendo un contacto estrecho con el Departamento de Guerra de Estados Unidos para ayudar a que la venta de armas a la isla "se mantenga según lo previsto".

Estas declaraciones llegan dos días después de que los demócratas asestaran un duro golpe a sus rivales republicanos al arrebatarles el control de la Cámara de Representantes y del Senado, lo que limitará el margen de maniobra del presidente estadounidense, Donald Trump, hasta el final de su mandato en 2028.

En el caso de Taiwán, los expertos sostienen que el triunfo opositor podría aumentar la presión sobre la Administración Trump para desbloquear un paquete de armas a Taipéi valorado en unos 14.000 millones de dólares.

EE.UU. es el principal proveedor de armas de Taiwán y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos oficiales con este territorio, podría acudir en su defensa en caso de conflicto con Pekín.

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