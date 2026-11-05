Takaichi traslada a Macron su preocupación ante preferencia europea en industria de motor

La jefa del Gobierno nipón solicitó a la parte francesa que "adopte las medidas pertinentes" y acordó junto a Macron mantener "consultas estrechas sobre esta cuestión" a nivel bilateral, según dijo Takaichi en declaraciones a los medios desde su oficina tras mantener una conversación telefónica de media hora con el mandatario francés.

Su llamada tuvo lugar en medio del debate de la Ley de Aceleración Industrial, cuyo pilar central es la introducción de requisitos mínimos de fabricación a la hora de adjudicar licitaciones, subastas y ayudas públicas como subsidios o incentivos fiscales en tres sectores estratégicos: industrias de alto consumo energético, tecnologías limpias y vehículos eléctricos.

En este último punto, la propuesta exige que para que un vehículo eléctrico reciba ayudas públicas esté ensamblado en la UE y tenga una batería europea (al menos tres componentes), así como al menos un 70 % del resto de componentes domésticos.

En este contexto, Toyota, el mayor fabricante automovilístico por volumen de ventas del mundo, instó a los legisladores europeos a transformar su estrategia de "hecho en Europa" a una de "hecho con Europa", y pidió "reconocer a un número limitado de socios de confianza con los que exista plena reciprocidad", entre ellos, Japón, Reino Unido o Turquía.

El fabricante japonés dijo que apoya la "ambición" de la mencionada ley, propuesta en marzo por la Comisión Europea, de reforzar la base industrial del continente, pero advirtió de que sin sus socios Europa no podrá alcanzar la escala suficiente para competir a nivel global.