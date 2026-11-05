Ted Cruz compara la derrota de las elecciones de medio mandato con escándalo de Watergate

"No fue simplemente una ola azul, fue un tsunami azul”, dijo Cruz en un episodio de su pódcast ‘Verdict’, en el que también describió el resultado como una auténtica "paliza" para su partido.

Cada estado de EE.UU. elige a dos senadores, y los republicanos ocupaban los dos escaños de Texas desde 1993. En estas elecciones, el demócrata James Talarico rompió esa racha al ganar la contienda frente al republicano Ken Paxton, fiscal general del estado, que contaba con el respaldo del presidente Donald Trump.

Talarico, legislador estatal con una agenda anticorrupción y de populismo económico, será a partir de enero el compañero de Cruz en el Senado, cuando los legisladores electos tomen posesión.

Cruz, cuyo mandato termina en 2031, atribuyó el resultado al descontento de los votantes con la gestión económica de los republicanos, especialmente por el aumento del costo de vida.

"Demasiados políticos republicanos parecían no entender o no preocuparse" por las dificultades económicas de los ciudadanos, señaló.

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El senador mencionó el encarecimiento de los alimentos, la gasolina, el diésel y los seguros. También criticó los aranceles, que a su juicio han contribuido a elevar los precios, y la prolongada e impopular guerra contra Irán.

“Texas es azul. Es una frase difícil de pronunciar”, reconoció Cruz, quien confirmó que llamó a Talarico para felicitarlo por su victoria.

El martes, los demócratas arrasaron en todo el país en las elecciones de medio mandato y enviaron un mensaje de rechazo a la agenda de Trump.

El Partido Demócrata obtuvo la mayoría en la Cámara de Representantes, con 244 escaños, y en el Senado, con 54 hasta el momento, a la espera de que se decidan las contiendas en Alaska y Misisipi.