ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
05 de noviembre de 2026 - 15:15

Ted Cruz compara la derrota de las elecciones de medio mandato con escándalo de Watergate

Imagen sin descripción

Austin (EE.UU.), 5 nov (EFE).- El senador republicano por Texas, Ted Cruz, calificó de "repudio a la altura del Watergate" la derrota de su partido en las elecciones de medio mandato del martes, en referencia al escándalo de espionaje político que llevó a la dimisión del presidente Richard Nixon en 1974 y que provocó un duro castigo electoral para los republicanos en los comicios de ese año.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"No fue simplemente una ola azul, fue un tsunami azul”, dijo Cruz en un episodio de su pódcast ‘Verdict’, en el que también describió el resultado como una auténtica "paliza" para su partido.

Cada estado de EE.UU. elige a dos senadores, y los republicanos ocupaban los dos escaños de Texas desde 1993. En estas elecciones, el demócrata James Talarico rompió esa racha al ganar la contienda frente al republicano Ken Paxton, fiscal general del estado, que contaba con el respaldo del presidente Donald Trump.

Talarico, legislador estatal con una agenda anticorrupción y de populismo económico, será a partir de enero el compañero de Cruz en el Senado, cuando los legisladores electos tomen posesión.

Cruz, cuyo mandato termina en 2031, atribuyó el resultado al descontento de los votantes con la gestión económica de los republicanos, especialmente por el aumento del costo de vida.

"Demasiados políticos republicanos parecían no entender o no preocuparse" por las dificultades económicas de los ciudadanos, señaló.

El senador mencionó el encarecimiento de los alimentos, la gasolina, el diésel y los seguros. También criticó los aranceles, que a su juicio han contribuido a elevar los precios, y la prolongada e impopular guerra contra Irán.

“Texas es azul. Es una frase difícil de pronunciar”, reconoció Cruz, quien confirmó que llamó a Talarico para felicitarlo por su victoria.

El martes, los demócratas arrasaron en todo el país en las elecciones de medio mandato y enviaron un mensaje de rechazo a la agenda de Trump.

El Partido Demócrata obtuvo la mayoría en la Cámara de Representantes, con 244 escaños, y en el Senado, con 54 hasta el momento, a la espera de que se decidan las contiendas en Alaska y Misisipi.

Lo
más leído
del día

01
Política
Renunció Santiago Peña: la caída del Presidente por el caso Ueno Bank
Ver más
02
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
04
Política
Arranca la sesión: toda la Cámara de Diputados ya adelantó voto a favor del juicio político a Santiago Peña
Ver más
05
Política
Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial
Ver más

Te puede interesar