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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 09:15

Torre Eiffel cierra por la huelga en Francia, que altera funcionamiento en Louvre y Orsay

Imagen sin descripción

París, 5 nov (EFE).- La huelga nacional convocada este jueves en Francia para protestar contra el encarecimiento del coste de la vida y el deterioro de los servicios públicos ha obligado a cerrar al público la Torre Eiffel y algunas salas del Museo del Louvre y a acortar el horario de visita del Museo de Orsay.

Por EFE
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La información sobre el cierre de la Torre Eiffel, gran símbolo de París, así como las alteraciones en el funcionamiento de dos de los museos más icónicos de la capital fue difundido hoy en sus respectivas páginas en internet.

La empresa gestora de la Torre Eiffel anunció que el monumento permanecerá cerrado durante toda la jornada debido al movimiento de protesta. Los visitantes que hayan adquirido entradas electrónicas han sido invitados a consultar sus correos electrónicos para recibir información sobre sus reservas.

Por su parte, el Museo del Louvre informó de que algunas de sus salas permanecerán cerradas excepcionalmente debido a la huelga, mientras que el Museo de Orsay cerrará sus puertas a las 18.00 (17: GMT).

El centro que atesora algunas de la obras más conocidas del impresionismo ha anunciado el reembolso automático de las entradas con horario reservado adquiridas a través de su taquilla oficial para visitas previstas a partir de las 16.30 horas.

Las autoridades francesas esperan que entre 500.000 y 700.000 personas participen en esta jornada de movilización y temen que se reproduzcan episodios de violencia como los registrados el 17 de octubre, cuando hubo enfrentamientos con la policía, ataques a edificios públicos y saqueos y actos vandálicos contra unos 3.000 comercios.

Ante el riesgo de nuevos incidentes, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció el despliegue de unos 70.000 policías y gendarmes en todo el país, un dispositivo similar al utilizado durante las movilizaciones de los dos últimos sábados y considerablemente superior al del 17 de octubre, cuando las fuerzas de seguridad se vieron desbordadas.

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