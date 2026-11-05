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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 10:30

Tribunal francés ordena devolución de un Pissarro a herederos del coleccionista expoliado

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París, 5 nov (EFE).- Un tribunal de París ordenó este jueves la restitución a los descendientes de un coleccionista expoliado durante la Segunda Guerra Mundial por los nazis de un cuadro del pintor impresionista Camille Pissarro.

Por EFE
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En su resolución, el Tribunal Judicial de París declaró nulas todas las ventas realizadas desde la confiscación de la pintura, incluida la última celebrada por Sotheby's en Londres en 2024, y ordenó su devolución a los herederos de Salomon Flavian (1892-1955), un banquero judío de origen rumano y coleccionista de arte establecido en París.

La corte consideró acreditado que el antepasado de los demandantes era el propietario legítimo de la obra y que esta había sido confiscada durante la ocupación nazi, junto al resto de su colección.

El cuadro, titulado 'Le port de Dieppe' ('El puerto de Dieppe', en Normandia), había permanecido durante décadas fuera del mercado artístico hasta su reaparición en la subasta de Sotheby's en Londres, donde fue vendido el 25 de junio de 2024 por 1,2 millones de libras esterlinas, unos 1,4 millones de euros.

El tribunal francés también ordenó a Sotheby's que facilite a los descendientes, en un plazo de dos meses, la identidad completa del comprador de la pintura en la subasta de 2024, y si no lo hace deberá pagar una multa de 1.000 euros por cada día de retraso.

Los jueces consideraron que la negativa a revelar la identidad del comprador impide a los herederos ejercer sus derechos de restitución frente al actual propietario y obstaculiza el objetivo de la normativa francesa de abril de 1945, que establece la devolución de los bienes expoliados a sus legítimos propietarios o descendientes.

La sentencia es de ejecución inmediata, incluso si alguna de las partes presenta un recurso.

La obra, realizada en 1902 mediante la técnica del óleo sobre lienzo, tiene unas dimensiones de 65,3 por 81,2 centímetros.

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