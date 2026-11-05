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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 19:15

Trump dice que habrá "un gran acuerdo" sobre Ucrania tras reunirse con enviado de Putin

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Washington, 5 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que se reunió con el enviado especial de Moscú para las negociaciones sobre la guerra de Ucrania, Kirill Dmitriev, y que habrá "un gran acuerdo" relacionado con el conflicto y que abarcará "más que solo a Ucrania".

Por EFE
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"No puedo decirte qué fue lo que tratamos. Solo te diré esto: va a haber un acuerdo", afirmó Trump al ser preguntado por los medios sobre su reunión con Dmitriev, que estuvo este jueves en la Casa Blanca participando en un evento encabezado por la primera dama, Melania Trump, para tratar el alto el fuego concretado temporalmente en la ciudad ucraniana de Oleshki, en la región de Jersón.

"Será un gran acuerdo, y abarcará más que solo a Ucrania. Será algo muy importante; involucrará a más que a Ucrania, e incluso podría decir que podría abarcar a toda Europa. Será un acuerdo magnífico, y todo el mundo estará encantado", añadió el mandatario, que no ofreció más detalles sobre el presunto acuerdo y lo conversado con el enviado del presidente ruso, Vladímir Putin.

Por otra parte, Trump aseguró que no se reunió hoy con el defensor del Pueblo ucraniano,Dmitró Lubinets, integrante de la delegación ucraniana para las conversaciones de paz que también participó en el acto en la Casa Blanca sobre el acuerdo temporal de Oleshki.

Las declaraciones de Trump se producen antes de una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, prevista para los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi.

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