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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 16:10

Turismo y energías marinas desbancan a la pesca como motores de economía marina, dice OCDE

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París, 5 nov (EFE).- El turismo marítimo y costero junto con las energías renovables y otras actividades energéticas en alta mar están ganando peso en la economía oceánica mundial, desplazando a la pesca como principales motores de actividad y empleo, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Por EFE
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Bajo el título 'Panorama de la economía del mar', el informe de la OCDE destaca la creciente importancia de la economía del mar para la prosperidad mundial generando 3,5 billones de dólares estadounidenses de valor añadido bruto (VAB) en 2025.

Sin embargo, esta actividad económica cuenta con más peso en los países fuera de la zona OCDE, un 4 % del valor añadido bruto, frente al 2,5 % en los países miembros.

El motivo recae en las regiones de Asia que no pertenecen a la OCDE, cuyo valor añadido bruto pasó del 16 % en 1995 al 36 % en 2025, convirtiéndose en la mayor región mundial de la economía del mar.

El empleo en la economía marina alcanzó en 2025 un volumen equivalente a 103 millones de puestos de trabajo a tiempo completo, aunque su composición ha cambiado significativamente desde 1995.

A escala mundial, el peso de la pesca marina, la acuicultura y el procesamiento en el empleo total del sector se redujo a la mitad, del 40 % al 20 %, mientras que los puestos de trabajo vinculados al turismo marítimo y costero aumentaron de 22,8 a 43,4 millones, convirtiéndose en 2005 en la principal fuente de empleo de la economía marina, por delante de las actividades pesqueras.

La educación y la investigación oceánicas, así como la distribución de bienes, también superaron a la pesca en generación de empleo en 2023. De las diez principales economías marinas por volumen de empleo, ocho no pertenecen a la OCDE.

La OCDE también recalca las capacidades científicas y tecnológicas como factores claves de competitividad, en un mercado en el que desde 2021 las economías ajenas a la OCDE publican más trabajos de investigación en ciencias oceánicas que los países miembros.

El informe señala, de cara a un futuro, la necesidad de mejorar la medición estadística de la economía del mar con el objetivo de reforzar la gestión y gobernanza de los océanos.

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