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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 05:55

Ucrania ataca una refinería en la región rusa de Riazán, a 200 kilómetros de Moscú

Imagen sin descripción

Moscú, 5 nov (EFE).- Ucrania atacó anoche una refinería en la ciudad rusa de Riazán, a unos 200 kilómetros al norte de Moscú, según informaron este jueves medios independientes rusos y ucranianos.

Por EFE
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De acuerdo con canales de Telegram, la planta, donde se declaró un incendio, ya fue blanco de ataques ucranianos en ocasiones anteriores.

Las autoridades locales reconocieron un ataque contra "instalaciones industriales" sin precisar de qué empresas se trataba.

"Se produjeron incendios en instalaciones industriales de Riazán. Las líneas eléctricas resultaron dañadas y se reportaron cortes de luz en algunas zonas de la ciudad", escribió en redes sociales Pável Malkov, gobernador de Riazán.

Malkov también informó de un herido y daños en varios edificios como consecuencia del ataque ucraniano.

Pocas horas después, el funcionario publicó otro mensaje para asegurar que el suministro eléctrico en la ciudad fue restablecido y los incendios en las instalaciones afectadas se extinguieron.

Según el canal de Telegram ruso Astra, entre los objetivos ucranianos en Riazán durante la noche pasada se encontraba también un centro logístico del gigante de comercio electrónico ruso Wildberries.

Ucrania comenzó a golpear los almacenes de Wildberries y su principal competidor ruso, Ozon, el pasado verano.

Solo Wildberries habría sufrido daños de más de 10.000 millones de dólares por los ataques de Kiev, según medios rusos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió hace semanas a Ucrania el cese de los ataques contra las refinerías rusas tras responsabilizar a Kiev de los altos precios del diésel en el mercado internacional.

Ucrania cedió durante un tiempo a las presiones de Trump, pero la semana pasada, en vísperas de las elecciones en EE.UU., reanudó esos ataques.

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