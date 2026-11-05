UE lamenta la condena de 10 años al activista hongkonés Joshua Wong y pide su liberación

"La Unión Europea deplora la condena, motivada por razones políticas, impuesta hoy al activista prodemocracia de Hong Kong, Joshua Wong, a una pena de prisión excepcionalmente larga de 10 años", señaló una portavoz del Servicio Europeo de Asuntos Exteriores (SEAE) en un comunicado.

Wong, de 30 años, fue condenado este jueves por una causa relacionada con sus llamamientos a países extranjeros para que impusieran sanciones contra Hong Kong y China en 2020, tras las protestas antigubernamentales de 2019.

"El momento en que se presentaron los cargos y su naturaleza política evidencian un deterioro del estado de derecho en Hong Kong y perjudican aún más su reputación internacional", añadió la portavoz europea.

Por ello, la UE exigió su "liberación inmediata" y pidió a las autoridades chinas y de Hong Kong que respeten "los compromisos jurídicos internacionales contraídos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984", así como "mantener un espacio para el pluralismo político en consonancia con el principio de 'un país, dos sistemas'".

Con la nueva condena, Wong permanecerá en principio tras las rejas hasta finales de 2036, ya que el activista habría completado en enero próximo una condena previa de cuatro años y ocho meses de cárcel por conspiración para subvertir el poder estatal en el conocido como caso de los '47 de Hong Kong', relacionado con las primarias no oficiales organizadas por la oposición en julio de 2020.