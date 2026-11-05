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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 19:30

Ultraderecha acusa a Gobierno y socialistas lusos de eludir su responsabilidad en vivienda

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Lisboa, 5 nov (EFE).- El líder del ultraderechista Chega, André Ventura, acusó este jueves al Gobierno de Portugal y al Partido Socialista (PS) de "eludir la responsabilidad" que tienen, en su opinión, en la crisis de vivienda que atraviesa el país tras un encuentro con el primer ministro, el conservador Luís Montenegro.

Por EFE
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"Es extraño que los dos partidos que contribuyeron a que se produjera esta crisis estén ahora los dos intentando eludir la responsabilidad, como si no tuvieran ninguna culpa en su resolución ni en la identificación de esta crisis", dijo Ventura en declaraciones a los periodistas.

Antes del encuentro entre Ventura y Montenegro, este último ya se había reunido con el secretario general del PS, José Luís Carneiro, quien acusó al Ejecutivo de "intransigente" y adelantó que no lograron un acuerdo en materia de vivienda ni respecto a la iniciativa que impulsa el Gobierno para reformar la ley de alquiler, a la que los socialistas se oponen.

En cuanto a Ventura, apeló al presidente, António José Seguro, a pronunciarse al respecto.

"No sé si el presidente de la República también querrá decir algo al respecto, en el sentido de que estas reuniones se celebran unos días después de un Consejo de Estado en el que la idea —y creo que la idea para el país— es que los tres partidos asuman su responsabilidad, que los tres grandes, los tres principales partidos, asuman su responsabilidad y den a la gente cierta tranquilidad en materia de propiedad y de la ley de alquileres", dijo.

En las últimas semanas se han sucedido las marchas multitudinarias y las acampadas en Lisboa y Oporto, que han sido escenario de cargas policiales para desalojar las tiendas entre denuncias de exceso del uso de la fuerza.

Los movimientos sociales exigen retirar la reforma del arrendamiento de Montenegro, que superó su primera votación parlamentaria el 30 de septiembre gracias a la abstención de Chega.

La propuesta contempla flexibilizar condiciones del alquiler y acelerar los desahucios por impago, medidas que los colectivos consideran favorables a los propietarios y perjudiciales para los inquilinos.

Por su parte, Montenegro afirmó este martes que al Gobierno le corresponde "escuchar y decidir" y defendió la apertura de un diálogo político, al asegurar que el Ejecutivo está "abierto al diálogo y a las aportaciones de todos", por lo que convocó a los partidos de la oposición para tratar de llegar a consensos.

La iniciativa coincide con la tramitación parlamentaria del Presupuesto del Estado para 2027, cuya aprobación obliga al Gobierno de Montenegro, que está en minoría, a buscar apoyos entre los demás partidos.

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