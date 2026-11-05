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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 10:45

Un apóstol del español José de Ribera se queda sin comprador en París

Imagen sin descripción

París, 5 nov (EFE).- Un cuadro de un apóstol del español José de Ribera (1591-1652), que salió a subasta ayer por un valor de entre los 70.000 y los 100.000 euros, se quedó se comprador, informó este jueves a EFE la casa de Sotheby's en París.

Por EFE
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"Desgraciadamente, el cuadro no se vendió", manifestó escuetamente una portavoz de la casa de subastas.

La obra es un óleo sobre lienzo de principios del siglo XVII, de 105 centímetros de alto por 81 de ancho, y representa la figura de medio cuerpo de un apóstol que mira hacia adelante y sujeta un bastón.

Esta composición supone un redescubrimiento dentro de la obra del autor, conocido como 'El Españoleto', y se enmarca en una estética tenebrista, según los organizadores de la subasta.

La pieza, que se encontraba en una colección privada en España, mantiene la estética propia de la Contrarreforma y fue pintada a partir de la década de 1630.

Fue en ese momento cuando el autor, originario de Xàtiva (Valencia), pintó una serie de cuadros de apóstoles en Italia, lo que le valió, junto al resto de su obra, para ser considerado el primero de los maestros españoles de mediados del siglo XVII.

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