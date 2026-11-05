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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 17:40

Un muerto y dos heridos graves por un ataque con dron israelí en la ciudad de Gaza

Imagen sin descripción

Gaza, 5 nov (EFE).- Un palestino murió y otros dos resultaron heridos de gravedad este jueves por el impacto de un misil lanzado por un dron israelí contra un grupo de personas en el campo de refugiados urbanizado de Al Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, informaron los servicios de emergencia de la Franja.

Por EFE
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El fallecido, identificado como Mohamed Qushawi, y los dos heridos fueron trasladados al complejo médico de Al Shifa, según los Servicios de Ambulancias y Emergencias de Gaza.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí aseguró que atacó a "tres operativos militares" en la zona, sin dar más detalles sobre su identidad ni sobre la organización a la que supuestamente pertenecían.

Desde el inicio de la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023, al menos 74.618 personas han muerto y 175.925 han resultado heridas en la Franja, según fuentes médicas gazatíes.

Los bombardeos israelíes continúan en el enclave pese al alto el fuego vigente. Este miércoles, el Ejército y el Shin Bet (servicio de inteligencia interior) aseguraron haber matado a seis milicianos de Hamás, la Yihad Islámica y el Ejército del Islam en tres ataques a principios de semana en la zona de Jan Yunis, en el sur de la Franja.

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