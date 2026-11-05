Un muerto y dos heridos graves por un ataque con dron israelí en la ciudad de Gaza

El fallecido, identificado como Mohamed Qushawi, y los dos heridos fueron trasladados al complejo médico de Al Shifa, según los Servicios de Ambulancias y Emergencias de Gaza.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí aseguró que atacó a "tres operativos militares" en la zona, sin dar más detalles sobre su identidad ni sobre la organización a la que supuestamente pertenecían.

Desde el inicio de la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023, al menos 74.618 personas han muerto y 175.925 han resultado heridas en la Franja, según fuentes médicas gazatíes.

Los bombardeos israelíes continúan en el enclave pese al alto el fuego vigente. Este miércoles, el Ejército y el Shin Bet (servicio de inteligencia interior) aseguraron haber matado a seis milicianos de Hamás, la Yihad Islámica y el Ejército del Islam en tres ataques a principios de semana en la zona de Jan Yunis, en el sur de la Franja.