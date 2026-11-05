Un piloto muerto y dos heridos en accidente de helicóptero que filmaba botes en Miami

La Oficina de la Alguacil del Condado de Miami-Dade (MDSO, por sus siglas en inglés) señaló que el fallecido es Tomas Pendas, de 63 años, mientras los otros dos ocupantes eran Ryan McCoy, de 52 años, y Ryan Ferraro, de 27 años, aunque la causa del incidente, ocurrido el miércoles, aún se desconoce.

La policía de Miami-Dade recibió una llamada de auxilio a las 11:30 horas (16:30 GMT) sobre un helicóptero caído en el agua frente a Nixon Beach, en la Bahía Vizcaíno, en el sur de Miami.

Al llegar, la Patrulla Marítima encontró "un buen samaritano en una embarcación" que estaba "practicando reanimación cardiopulmonar" a la víctima, quien murió en el lugar de los hechos pese a la intervención de los rescatistas y los bomberos.

Los agentes trasladaron después a los otros dos ocupantes a un hospital local inicialmente en estado crítico.

"Sufrieron lesiones leves y ya han recibido el alta del hospital. A la División de Homicidios de la Oficina de la Alguacil de Miami-Dade le gustaría hablar con el buen samaritano para agradecerle por su rápida intervención y sus maniobras de auxilio", reportó la MDSO.

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La investigación preliminar reveló que el helicóptero comercial estaba filmando embarcaciones que navegaban en dirección sur, pero la policía no ha dado más detalles.

Este es el segundo accidente aéreo en menos de una semana en el sur de Florida, donde el colapso de un avión dejó nueve muertos al caer el domingo en Palm Beach, incluyendo una copiloto de 20 años de ascendencia brasileña, Nathalia Filgueiras, y una colombiana, Ana María Ramírez Cetina.