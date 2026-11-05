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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 12:40

Un tribunal de Nigeria anula la candidatura presidencial del principal líder opositor

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Nairobi, 5 nov (EFE).- El Tribunal Superior Federal de Abuya anuló este jueves la candidatura del principal líder opositor en Nigeria, Atiku Abubakar, a las elecciones presidenciales del próximo 16 de enero, un duro revés para los esfuerzos de la oposición por desafiar al presidente, Bola Ahmed Tinubu, quien busca la reelección.

Por EFE
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El tribunal también invalidó la dirección del comité ejecutivo nacional de su partido, el Congreso Democrático Africano (ADC, en inglés), encabezado por el expresidente del Senado, David Mark, al dictaminar que dicho comité se constituyó de forma ilegal y carecía de autoridad para actuar en nombre de la formación política.

La sentencia responde a una demanda presentada por Nafiu Bala Gombe, exvicepresidente nacional del ADC, quien impugnó el proceso mediante el cual Mark y sus aliados asumieron el control del partido tras la dimisión de su anterior presidente nacional, Ralph Nwosu.

Gombe argumentó que, conforme a la Constitución, le correspondía asumir el liderazgo del partido tras la salida de Nwosu, y solicitó al tribunal que anulara las decisiones adoptadas por la cúpula encabezada por Mark, según informaron medios locales.

El fallo se emitió un día después de que Abubakar, que fue vicepresidente de Nigeria entre 1999 y 2007, iniciara su campaña con un mitin en el estado de Sokoto (noroeste).

El candidato presidencial, de 79 años, rechazó este jueves la decisión judicial, que tildó de intento de descarrilar "la fuerza de un movimiento nacional".

"El momento en que se produce este fallo no es una coincidencia. Forma parte de una estrategia para debilitar mis apoyos en el norte y frustrar una campaña cuyo mensaje está calando en todo el país", señaló Abubakar en un comunicado.

El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, lanzó el pasado 24 de octubre la campaña para un segundo mandato, con una promesa de "prosperidad" tras las duras medidas económicas impuestas en los últimos años, que han generado fuertes protestas en el país.

Hasta la fecha, Tinubu, de 74 años, iba a competir en las urnas con otros 17 aspirantes presidenciales, según la lista definitiva aprobada el pasado septiembre por la Comisión Electoral Nacional Independiente (INEC), que sí validó la candidatura de Abubakar.

Abubakar -conocido popularmente como Atiku- quedó en segundo lugar en la contienda presidencial de 2023, con el 29,07 por ciento de los votos.

Tinubu ganó entonces la elecciones frente a una oposición fragmentada, alcanzando la Presidencia con el 36,61 por ciento de los votos.

Nigeria es el país más poblado de África, con unos 244 millones de habitantes, además de destacar como potencia petrolera y una de las principales economías del continente.

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