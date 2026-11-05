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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 06:45

Un vuelo Dublín-Roma desviado a la base aérea francesa de Évreux por una alerta de bomba

Imagen sin descripción

París, 5 nov (EFE).- Un avión que esta mañana cubría la ruta entre Dublín y Roma fue desviado de su trayectoria por una alerta de bomba cuando volaba sobre el espacio aéreo francés para que aterrizara en la base aérea de Évreux, a un centenar de kilómetros al este de París.

Por EFE
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El gabinete del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, confirmó el desvío de este Airbus A320 y dijo, en un mensaje transmitido a EFE, que estaba siguiendo la situación "en tiempo real" como lo prevén los procedimientos para este tipo de situaciones.

Fuentes de ese gabinete, que en un primer momento no precisaron la compañía que operaba el aparato, indicaron más tarde a medios franceses que había aterrizado sin incidentes con 151 pasajeros y seis miembros de la tripulación.

Equipos de artificieros debían intervenir para hacer comprobaciones en tierra, según esas mismas fuentes.

Este incidente se produce después de que el pasado martes cuatro vuelos en Europa tuvieran que activar dispositivos de seguridad por alertas de bomba que se revelaron falsas, entre ellos uno que cubría la ruta entre Mánchester (Reino Unido) y Murcia (España).

El lunes se había activado igualmente una alerta en un vuelo entre Luton, en el sur de Inglaterra y Sofia, la capital de Bulgaria, que tuvo que aterrizar de urgencia en Budapest escoltado por cazas húngaros.

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