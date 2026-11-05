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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 07:55

Unos 80 institutos bloqueados en toda Francia por las movilizaciones, según el Gobierno

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París, 5 nov (EFE).- El Ministerio de Educación francés cifró en unos ochenta los institutos que permanecen bloqueados este jueves por las convocatorias de movilización y huelga, es decir solo el 2,2 % de los centros de este tipo, aunque los sindicatos cifran en un millar de los 3.700 existentes los centros afectados.

Por EFE
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La cartera que dirige Édouard Geffray estimaba este miércoles que la adhesión de la huelga sería del 17,54 %, pero las estimaciones de las organizaciones sindicales son también mucho más elevadas en este aspecto y el SNES-FSU situó la tasa de personal en paro este jueves en el 52 %, incluyendo psicólogos escolares y asistentes del profesorado.

En cuanto a los bloqueos, el recuento por parte de los sindicatos fue ofrecido por la Union syndicale lycéenne (USL) y comprende los obstaculizados por los alumnos, los cerrados por orden administrativa y los "bloqueados" por la policía, según detalló la organización a la cadena pública Franceinfo.

Para la jornada de hoy, que agrupa distintas causas -como la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro de los servicios públicos- dentro de una convocatoria liderada por los grandes sindicatos franceses generalistas, hay convocadas en toda Francia unas 250 acciones de protestas.

Esta oleada de movilizaciones empezó de la mano de los estudiantes, que desde finales de septiembre organizaron bloqueos en centros de educación secundaria para protestar por la degradación de la educación pública y reclamar al Gobierno una inversión de 10.000 millones de euros en los próximos presupuestos.

Es una meta especialmente difícil teniendo en cuenta que el Ejecutivo solo está apoyado por una débil mayoría relativa en el Parlamento y que el objetivo para las cuentas públicas es reducir el elevado déficit.

La principal manifestación será en París a partir de las 14 horas (13 GMT), con un recorrido que irá de la plaza de la República a la de Nación, después de que la prefectura de Policía prohibiera ayer el que habían pedido los sindicatos (de la Bastilla a la plaza de la Concordia, en pleno corazón de la capital).

A primera hora ya se registraban algunos incidentes, como manifestaciones no autorizadas en algunos puntos de París y una barricada en la céntrica calle Rivoli.

La jornada de este jueves es clave como termómetro después de que el pasado sábado, que fue el tercero consecutivo de grandes protestas convocadas por toda Francia, viera una reducción de la participación.

El Gobierno ha preparado un fuerte dispositivo de seguridad con 70.000 agentes para intentar evitar escenas de caos como las que se vivieron en las protestas del 17 de octubre, con graves disturbios y saqueos.

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