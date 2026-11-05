Uruguay apoya a Argentina sobre Malvinas y rechaza las medidas coercitivas contra Cuba

"En tiempos de confrontación, el diálogo es un valor realmente estratégico", dijo el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, durante la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, que se celebra en Madrid.

En este sentido, el Gobierno uruguayo defiende una comunidad iberoamericana basada en el respeto a la soberanía, la igualdad entre los Estados, el diálogo y la cooperación, que no exija uniformidad política, pero que sí promueva compromisos comunes y resultados concretos.

"En un mundo en el que sobran las divisiones y faltan los consensos -indicó el canciller-, la comunidad iberoamericana es un ejemplo de que, cuando somos capaces de reconocer que aquello que nos une es más importante que aquello que nos separa, la cooperación efectiva entre las naciones es posible y es la mejor manera de enfrentar los retos globales".

Por otro lado, Lubetkin al excanciller uruguayo Enrique Iglesias, primer secretario general iberoamericano, "quien contribuyó a consolidar la institucionalidad" de esta comunidad, su trayectoria y "su permanente vocación de diálogo y búsqueda de consensos".

Porque Iberoamérica se fortalece cuando sus integrantes son capaces de construir acuerdos a partir de las diferencias, argumentó.

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Argumentó que los desafíos tecnológicos, económicos, sociales y ambientales avanzan a una velocidad que exige respuestas colectivas, pragmáticas y oportunas.

Y advirtió de que el cambio climático, las desigualdades, las transformaciones demográficas, los temas de la seguridad, de la seguridad, entre otros, plantean desafíos "que ningún país puede enfrentar solo".

Frente a esta realidad, propuso una Iberoamérica capaz de generar "resultados concretos"; y citó los acuerdos de la cumbre de Madrid como ejemplos "reales, tangibles" de lo que se puede alcanzar cuando se privilegian los intereses compartidos.

Definió la comunidad iberoamericana que no exija uniformidad política, pero que sí promueva compromisos comunes y resultados concretos, pues en tiempos de fragmentación, la cooperación es una necesidad.

"El verdadero valor de Iberoamérica no reside únicamente en su historia, que por supuesto compartimos, sino que reside en nuestra capacidad de construir juntos ese futuro que tanto hemos hablado durante el día de hoy", concluyó.