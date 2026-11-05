ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.960
Venta
6.300
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
05 de noviembre de 2026 - 10:00

Venezuela pide en Madrid que se levanten las sanciones que afectan al país

Imagen sin descripción

Madrid, 5 nov (EFE).- El canciller de Venezuela, Oliver Blanco, pidió este jueves en la Cumbre Iberoamericana de Madrid que se levanten las sanciones que todavía afectan al país y subrayó que Venezuela ha entrado en una "nueva etapa de transformación democrática".

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En la sesión plenaria de la cumbre celebrada en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid, que reunió a diez jefes de Estado y de Gobierno y altos representantes de los 22 países miembros de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, Blanco se refirió a las sanciones internacionales impuestas a Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, algunas de la cuales se han flexibilizado en los últimos meses.

Venezuela "está dando pasos para abrir una nueva etapa de transformación democrática, reconciliación nacional, reconstrucción institucional y recuperación económica" bajo el liderazgo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó.

En esta sentido, mencionó la liberación de presos políticos, las medidas en favor de la "pluralidad informativa" y el diálogo entre el Gobierno y la oposición.

"Estamos convencidos de que una Venezuela más estable, más democrática y más próspera, plenamente integrada en los mercados internacionales, contribuirá al desarrollo de toda Iberoamérica y estamos trabajando de forma comprometida en ello", aseguró.

En este punto defendió la labor de la Cumbre Iberoamericana de Madrid porque "una Iberoamérica más integrada puede acompañar el renacimiento de Venezuela".

También insistió en que la "transformación democrática impulsada por la presidenta encargada va acompañada de una visión de profunda recuperación económica", que se refleja en "la legislación de hidrocarburos y minería, la facilitación de trámites administrativos y la modernización del sistema tributario".

"Queremos que Venezuela sea un país atractivo para producir, emprender e invertir" y que "cada inversión se traduzca en más empleos, mejores ingresos, servicios públicos de calidad y nuevas oportunidades para las familias venezolanas".

"Aspiramos a un desarrollo económico al servicio de las personas" y "queremos que nuestros jóvenes encuentren razones para quedarse", así como ofrecer "oportunidades para regresar" a los que tuvieron que abandonar el país durante las últimas crisis, concluyó.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Hallazgo fiscal en casa de Miguel Vázquez: ¿tenía un libreto para ganar licitaciones multimillonarias?
Ver más
02
Clima
Meteorología anuncia tormentas y posibles granizadas para nueve departamentos esta noche
Ver más
03
Nacionales
Video: Policía reprime con gas pimienta y balines a manifestantes en Asunción
Ver más
04
Política
Diputados convoca a sesión extra este jueves para tratar juicio político a Peña y Alliana
Ver más
05
Economía
BCP designa nuevo presidente interino y detalla cómo devolverá la plata a ahorristas de Ueno
Ver más

Te puede interesar