Venezuela registró una inflación del 6,2 % en octubre, la más baja de 2026

"Con este resultado, la inflación acumula tres meses consecutivos en un solo dígito, lo que confirma la tendencia hacia la estabilización de precios", señaló el ente emisor en una nota de prensa publicada en su página web.

Este resultado, prosiguió el Banco Central de Venezuela (BCV), es producto de la coordinación entre el Ejecutivo y el BCV, junto con el avance en el restablecimiento del balance fiscal, "favorecido por la disciplina fiscal, la normalización de los flujos de ingresos externos y el aumento en la recaudación interna".

Asimismo, informó que firmó con el Gobierno chavista el Acuerdo Anual de Políticas Económicas 2027, "que reafirma el compromiso con la estabilización de precios y el crecimiento", sin ofrecer mayores detalles.

Los sectores que más registraron incrementos el mes pasado fueron servicios de educación (10,3 %), bebidas alcohólicas y tabaco (7,3 %), transporte (7,1 %), vestido y calzado (7 %), restaurantes y hoteles (6,4 %), salud (6 %), alimentos y bebidas no alcohólicas (5,7 %), esparcimiento y cultura (5,6 %), servicios de vivienda (5,2 %), comunicaciones (5,2 %) y bienes y servicios diversos (5,2 %).

Expertos aseguran que una de las principales causas del incremento de precios en el país es el aumento de la cotización del dólar, principal referencia en Venezuela para cotizar bienes y servicios, una de las secuelas de la hiperinflación que vivió entre 2017 y 2021.

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El pasado 29 de octubre, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió cuatro incrementos salariales para 2027 y que, en ningún caso, podrán ser inferiores al crecimiento económico a cada trimestre que lo preceda.

El incremento salarial es una de las principales demandas en Venezuela, donde el sueldo mínimo mensual se mantiene desde 2022 en 130 bolívares, apenas unos centavos de dólar que son compensados con una bonificación de 240 dólares que paga el Gobierno mediante bonos que no tienen incidencia en los beneficios laborales.