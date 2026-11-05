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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 06:35

Vicepresidenta de Ecuador pide a países "compartir lo que funciona" para el progreso común

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Madrid, 5 nov (EFE).- La vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, pidió este jueves a los países iberoamericanos "compartir lo que funciona" para el progreso común y a sus líderes que tomen las decisiones necesarias para "avanzar a la misma velocidad" que los jóvenes: "una fuerza productiva indispensable para el crecimiento" de la región.

Por EFE
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"Nuestros jóvenes no están esperando el futuro, ya están construyendo el presente", dijo Pinto en su intervención en la plenaria de XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid.

"La pregunta es si nosotros, quienes tenemos la responsabilidad de gobernar, estamos tomando las decisiones necesarias para avanzar a la misma velocidad, porque el talento no tiene fronteras y nuestra misión como región tampoco debería tenerlas", argumentó.

Al abogar por "aprender unos de otros", la vicepresidenta hizo al resto de líderes "una invitación concreta: que compartamos lo que funciona".

"Que acerquemos a nuestros jóvenes las oportunidades que ya estamos construyendo en nuestros países, que el conocimiento de uno se convierta en el progreso para muchos, que nuestras empresas, universidades, gobiernos y organismos de cooperación encuentren nuevas formas de trabajar", pidió Pinto.

"No somos 22 países buscando una respuesta en soledad, somos una comunidad con la capacidad de encontrarlas y, sobre todo, compartirlas", agregó.

Y "no se trata de que todos hagamos lo mismo. Nuestros países tienen realidades distintas y esa diversidad también es una fortaleza", concluyó al insistir en utilizar la capacidad de integración regional "para llevar las soluciones que ya funcionan a todos los rincones de Iberoamérica".

Según la vicepresidenta, "algún día los jóvenes de hoy serán quienes dirijan nuestras empresas, universidades, comunidades y gobiernos y mirarán las decisiones que tomamos en estos años. Verán si supimos reconocer la fuerza de su generación, si fuimos capaces de trabajar más allá de nuestras diferencias".

Los líderes congregados en Madrid con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana abordarán los retos que afronta esta comunidad, como los desastres naturales, la evolución de la inteligencia artificial (IA) o una mayor cooperación entre sus miembros.

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