ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
05 de noviembre de 2026 - 12:15

Wall Street abre mixto mientras los inversores se alejan del sector de la IA

Imagen sin descripción

Nueva York, 5 nov (EFE).- Wall Street abrió en terreno mixto este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumaba un 0,16 %, mientras los inversores se alejan de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA) tras la victoria de los demócratas en las elecciones de medio mandato, que apuestan por regular la tecnología.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales ganaba 87 puntos, hasta los 53.443; el selectivo S&P 500 restaba un 0,89 %, hasta los 7.620 enteros; y el tecnológico Nasdaq cedía un 1,94 %, hasta las 25.236 unidades.

La Bolsa de Nueva York arrancó la sesión con rotaciones de carteras después de la victoria del Partido Demócrata en los comicios, que le otorga el control del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Se espera que los liberales compliquen los últimos dos años de mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, especialmente en materia económica y en cuanto a las inversiones en infraestructuras de inteligencia artificial, por las que el mandatario ha apostado para intentar ganar la carrera a China.

Por eso, al inicio de la jornada, los títulos de AMD restaba un 9,80 %, los de Marvell Technollogy un 7,55 %, los de Micron un 7,43 % y los de Intel un 5,91 %.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía este jueves un 1,41 %, hasta los 89,36 dólares el barril, rompiendo así con la racha de pérdidas después de que los republicanos perdieran las elecciones de medio mandato de Estados Unidos.

A las 09:15 hora local (14:15 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 1,24 dólares respecto al cierre anterior.

En otros mercados, el oro se revalorizaba un 0,80 %, hasta los 4.105 dólares la onza; la plata se devaluaba un 0,47 %, hasta los 52,03 dólares la onza; y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se situaba en el 4,88 %.

Lo
más leído
del día

01
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados
Ver más
03
Política
Arranca la sesión: toda la Cámara de Diputados ya adelantó voto a favor del juicio político a Santiago Peña
Ver más
04
Política
Reunión clave en la ANR: Cartes y Alliana planifican sucesión presidencial
Ver más
05
Política
Juicio político: Peña “debe irse porque se ha perdido la confianza en él”, dice la oposición
Ver más

Te puede interesar