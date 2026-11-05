Wall Street abre mixto mientras los inversores se alejan del sector de la IA

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales ganaba 87 puntos, hasta los 53.443; el selectivo S&P 500 restaba un 0,89 %, hasta los 7.620 enteros; y el tecnológico Nasdaq cedía un 1,94 %, hasta las 25.236 unidades.

La Bolsa de Nueva York arrancó la sesión con rotaciones de carteras después de la victoria del Partido Demócrata en los comicios, que le otorga el control del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Se espera que los liberales compliquen los últimos dos años de mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, especialmente en materia económica y en cuanto a las inversiones en infraestructuras de inteligencia artificial, por las que el mandatario ha apostado para intentar ganar la carrera a China.

Por eso, al inicio de la jornada, los títulos de AMD restaba un 9,80 %, los de Marvell Technollogy un 7,55 %, los de Micron un 7,43 % y los de Intel un 5,91 %.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía este jueves un 1,41 %, hasta los 89,36 dólares el barril, rompiendo así con la racha de pérdidas después de que los republicanos perdieran las elecciones de medio mandato de Estados Unidos.

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A las 09:15 hora local (14:15 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 1,24 dólares respecto al cierre anterior.

En otros mercados, el oro se revalorizaba un 0,80 %, hasta los 4.105 dólares la onza; la plata se devaluaba un 0,47 %, hasta los 52,03 dólares la onza; y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se situaba en el 4,88 %.