Wall Street borra la subida poselectoral y el Nasdaq cae un 5,52 % arrastrado por la IA

La jornada negativa en bolsa se intensificó en los últimos minutos de la sesión. Al cierre, el segundo índice más perjudicado fue el selectivo S&P 500, que perdió un notable 4,36 %, mientras que el Dow Jones recortó un 3,44 %, equivalente a 1.833 puntos.

El ínice Russell 2000, que aglutina a pequeñas y medianas empresas, cayó también, un 4,45 %.

El parqué neoyorquino tuvo su peor jornada desde el 2 de abril de 2025, bautizado como Día de la Liberación por el presidente de EE.UU., Donald Trump, y en el que presentó su polémica política arancelaria.

El desplome generalizado de hoy borró las ganancias de la víspera, que había sido también la mejor jornada desde que Trump anunció una pausa en los llamados aranceles recíprocos a finales de abril de 2025.

Las acciones relacionadas con el sector de la IA, sobre todo las vinculadas a la parte de infraestructuras, chips y centros de datos, fueron las grandes perdedoras ante la expectativa de que este sector afronte regulaciones y dificultades para expandir sus centros de datos.

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El Partido Demócrata controlará a partir de enero la Cámara de Representantes y el Senado, además de importantes gobernaciones como la de Texas, y su postura respecto a la IA choca con la de Trump, que aboga por no frenar la tecnología para ganar la carrera a China.

El sector tecnológico cayó un 7,3 %, y dentro de este, las mayores pérdidas fueron para los subsectores de semiconductores (-11,4 %), componentes (-9,5 %) y equipamiento de comunicaciones (-8,3 %).

También destacó el retroceso del sector industrial (-4,1 %), lastrado por los subsectores de ingeniería (-11 %) y equipamiento eléctrico (-8,8 %).

Entre los títulos de IA más afectados por las ventas estuvieron Sandisk (-22 %), Micron (-17,5 %), AMD (-17,3 %), Marvell (-16,4 %), Broadcom (-10,4 %), Palantir (-9,7 %) y Nvidia (-9,3 %).

La presión vendedora también alcanzó a las compañías del magnate Elon Musk, y las acciones de Tesla y SpaceX retrocedieron un 10,77 % y un 9,05 %, respectivamente, en medio de la preocupación por el futuro de sus negocios ante el nuevo escenario político.

Los analistas señalaban que los inversores buscan reducir su exposición al riesgo de la IA ante la falta de claridad sobre las consecuencias del control demócrata de las cámaras legislativas, teniendo en cuenta también el alto endeudamiento para gastar en infraestructuras tecnológicas.

Así, el Nasdaq entró hoy en territorio de corrección al caer un 10 % por debajo de su último récord, apuntaban los expertos.

En otros mercados, el petróleo de Texas subió un 2,72 %, hasta 90,52 dólares el barril, después de que Trump admitiera ayer el impacto de la guerra de EE.UU. contra Irán en la derrota republicana, pero defendiera el conflicto, lo que mantiene la incertidumbre sobre su fin.

Además, el repunte del índice de volatilidad VIX se disparó un 69,66 %, hasta los 28,18 puntos.

Los inversores acudieron a activos refugio como el oro, que subió un 0,6 %, hasta 4.098 dólares la onza, y los bonos del Tesoro, cuyo rendimiento en los títulos a 10 años bajó al 4,839, su nivel más bajo en unos dos meses.

Mientras, el bitcóin perdía un 5 %, hasta 75.876 dólares.