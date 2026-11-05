Yashar! pide "Gobierno de emergencia" con Eisenkot y rechaza repartir poder con Netanyahu

"Estamos en un momento de emergencia crítica. Asistimos al desmantelamiento de la democracia en Israel, a la deslegitimación de los resultados electorales y a guerras entre instituciones", afirmó el exjefe del Shin Bet Yoram Cohen, que leyó una declaración en nombre del partido y aseguró que 67 de los 120 futuros diputados electos en los comicios del pasado 27 de octubre no confiarán en Netanyahu.

"Estamos preparados para establecer un Gobierno dispuesto a asumir los retos económicos, de seguridad y sociales a los que nos enfrentamos. No permitiremos que la democracia israelí se rinda", añadió Cohen, que se marcó como objetivo "finalizar las negociaciones lo antes posible".

Herzog, que ha pedido a todos los partidos evitar una nueva repetición electoral, preguntó a Yashar! si ve "algún esquema lógico de reparto del poder", a lo que la exministra Orit Farkash-HaCohen respondió: "¿Me preguntas por la unidad con un primer ministro cuyo lema electoral fue 'Derecha o Palestina'?", en relación al eslogan usado por el Likud durante la pasada campaña electoral.

Yashar! planteó un Gobierno basado en cuatro principios (Israel como Estado judío y democrático, los valores de la Declaración de Independencia, el servicio militar o civil para todos y el desmantelamiento del grupo islamista palestino Hamás) y abierto a "cualquier diputado" que los acepte.

"Haremos lo posible para ser originales, alcanzar un acuerdo lo antes posible y evitar por encima de todo que se repitan las elecciones", aseguró Cohen.

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Herzog cierra este jueves la ronda de consultas con el Likud de Netanyahu, el partido más votado, en una Knéset (Parlamento) en la que el Likud y sus aliados suman 53 escaños, frente a los 48 del bloque opositor y los 19 de los partidos árabes.