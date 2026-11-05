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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 15:30

Yashar! pide "Gobierno de emergencia" con Eisenkot y rechaza repartir poder con Netanyahu

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Jerusalén, 5 nov (EFE).- El partido Yashar! recomendó este jueves al presidente de Israel, Isaac Herzog, que encargue a su líder, Gadi Eisenkot, la formación de un "Gobierno de emergencia nacional", y rechazó su propuesta de explorar un "reparto del poder" con el primer ministro y líder del Likud, Benjamín Netanyahu.

Por EFE
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"Estamos en un momento de emergencia crítica. Asistimos al desmantelamiento de la democracia en Israel, a la deslegitimación de los resultados electorales y a guerras entre instituciones", afirmó el exjefe del Shin Bet Yoram Cohen, que leyó una declaración en nombre del partido y aseguró que 67 de los 120 futuros diputados electos en los comicios del pasado 27 de octubre no confiarán en Netanyahu.

"Estamos preparados para establecer un Gobierno dispuesto a asumir los retos económicos, de seguridad y sociales a los que nos enfrentamos. No permitiremos que la democracia israelí se rinda", añadió Cohen, que se marcó como objetivo "finalizar las negociaciones lo antes posible".

Herzog, que ha pedido a todos los partidos evitar una nueva repetición electoral, preguntó a Yashar! si ve "algún esquema lógico de reparto del poder", a lo que la exministra Orit Farkash-HaCohen respondió: "¿Me preguntas por la unidad con un primer ministro cuyo lema electoral fue 'Derecha o Palestina'?", en relación al eslogan usado por el Likud durante la pasada campaña electoral.

Yashar! planteó un Gobierno basado en cuatro principios (Israel como Estado judío y democrático, los valores de la Declaración de Independencia, el servicio militar o civil para todos y el desmantelamiento del grupo islamista palestino Hamás) y abierto a "cualquier diputado" que los acepte.

"Haremos lo posible para ser originales, alcanzar un acuerdo lo antes posible y evitar por encima de todo que se repitan las elecciones", aseguró Cohen.

Herzog cierra este jueves la ronda de consultas con el Likud de Netanyahu, el partido más votado, en una Knéset (Parlamento) en la que el Likud y sus aliados suman 53 escaños, frente a los 48 del bloque opositor y los 19 de los partidos árabes.

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