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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 14:15

Zelenski denuncia que Rusia está reclutando en su Ejército a niños ucranianos secuestrados

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Madrid, 5 nov (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este jueves en Madrid que Rusia está reclutando en su Ejército a parte de los "miles de niños ucranianos" que ha secuestrado durante la guerra de Ucrania.

Por EFE
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"Esta es una de las partes más horribles de esta guerra", subrayó Zelenski ante los líderes de los veintidós países iberoamericanos, con quienes tuvo un encuentro en la sala en la que se ha celebrado a lo largo de esta jornada la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid.

El líder ucraniano relató que Rusia "se ha llevado a miles de niños ucranianos" desde que comenzó la invasión en febrero de 2022, y puso el acento en que ahora "estamos viendo algo peor".

"Rusia ha empezado a enviar a algunos de estos niños, que nos han robado y que han crecido durante esta guerra, durante estos años, y los han metido en el Ejército ruso", denunció.

Y zanjó que "esto es perverso" y "tiene que acabarse".

"La única manera de que acabe es asegurándonos de que el mundo sabe lo que está pasando", concluyó Zelenski ante jefes de Estado, de Gobierno o cancilleres de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

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