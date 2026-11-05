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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 13:50

Zelenski eleva a 43 los fallecidos en ataque ruso contra escuela subterránea en Zaporiyia

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Madrid, 5 nov (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, elevó este jueves a 43 los muertos en el ataque ruso contra una escuela subterránea en Zaporiyia durante un encuentro con líderes iberoamericanos en Madrid, a los que pidió que levanten la voz ante los "asesinatos en masa" cometidos por Rusia.

Por EFE
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"Os pido que levantéis la voz cuando hablamos de asesinatos, asesinatos en masa de nuestra población. Todos los días Rusia está matando ucranianos, con bombas, con misiles y con drones. Docenas de personas, todas las semanas", dijo Zelenski, que se reunió, en la misma sala del plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana, con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y otros líderes iberoamericanos.

Sobre el ataque contra la escuela subterránea de Zaporiyia donde se repartía ayuda humanitaria, explicó que hasta ahora se han recuperado 43 cadáveres de los escombros y hay 53 desaparecidos.

"Todos estaban dentro de una escuela, donde la gente iba a recibir ayuda humanitaria", dijo el líder ucraniano.

"Los rusos sabían exactamente qué estaban atacando, así que, por favor, no permanezcan en silencio cuando hay crímenes como estos", añadió Zelenski, que agradeció a Sánchez el apoyo de España durante la guerra de Ucrania, "tan larga y tan terrible".

Ante jefes de Estado, de Gobierno o cancilleres de los veintidós países iberoamericanos, destacó que "esto es lo que está pasando" en la guerra de Ucrania y que "continúa solo porque una persona, que es (el presidente ruso, Vladímir) Putin, no quiere dar la orden de parar".

La reciente operación de envío de ayuda humanitaria y de evacuación de personas llevada a cabo en la ocupada ciudad de Oleshki, gracias a una tregua mediada por Melania Trump, demuestra que si el líder ruso quiere que se pare la lucha "entonces se para", añadió.

Tras destacar que es la primera vez que participa en una cumbre iberoamericana, subrayó la importancia de que el apoyo internacional a su país siga fuerte.

Zelenki, que se reunió también con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, aseguró que la guerra de Ucrania, que comenzó en febrero del 2022, "es un problema global".

"Si Putin consigue robar parte de nuestro territorio, violar nuestra soberanía y hacer que parezca legal y que el mundo lo acepte, que reconozca territorios ucranianos ocupados por Rusia, esto rompería el sistema que teníamos en el mundo", dijo, y se preguntó "qué impediría" a otros países hacer lo mismo.

Tras la reunión con los líderes iberoamericanos, Zelenski se desplazará al palacio de la Zarzuela donde será recibido por Felipe VI y posteriormente se reunirá en la sede de la Presidencia del Gobierno español con Sánchez.

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