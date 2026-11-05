ABC
5 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.960
Venta
6.300
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Mundo
05 de noviembre de 2026 - 09:15

Zelenski espera que la victoria demócrata en EE. UU. redunde en más apoyo para Ucrania

Imagen sin descripción

Berlín, 5 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, espera que la victoria de los demócratas en las elecciones legislativas en Estados Unidos (EE. UU.) del martes sea positiva para Ucrania y redunde en un apoyo más firme para el país atacado por Rusia.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En una entrevista con la segunda cadena pública alemana ZDF, de la que se publicó un adelanto, Zelenski indicó que los demócratas han transmitido la señal de que "para ellos es importante tener el foco en la guerra en Europa".

Matizó que también los republicanos han respaldado a su país y les expresó su agradecimiento por ello, pero explicó que "los demócratas hablan muy claramente de apoyar a Ucrania, de ayuda a Ucrania, de renovar los vínculos entre EE. UU. y Europa que se han perdido un poco en los últimos años".

El líder ucraniano explicó que sin estos lazos transatlánticos "es muy difícil" frenar al presidente ruso, Vladímir Putin.

"Por eso hay esperanza de que ahora haya un equilibro de poder y de que recibamos más apoyo", señaló, y agregó que si ahora en el Congreso de EE. UU. se habla más de apoyo financiero y militar, esto "influirá a Putin y Putin se preguntará si tiene sentido seguir librando la guerra".

En la entrevista, Zelenski también criticó al magnate estadounidense Elon Musk, el propietario de SpaceX, con el que se ha enfrentado por las restricciones que según Kiev fueron impuestas de repente al uso de la tecnología Starshield.

El jefe de Estado ucraniano afirmó que "no le gusta" la actitud de Musk cuando lamenta públicamente la muerte de soldados rusos en la guerra, puesto que se trata de los agresores y, de no ser derrotados, podrían ocupar más territorio ucraniano o incluso avanzar hacia Europa.

Además, señaló que es "peligroso" que se concentre demasiado poder en una persona muy rica, sobre todo en EE. UU., que a través de su política exterior tiene un gran poder sobre los países más pequeños.

"Creo que los mensajes que lanza Elon Musk, lo que piensa sobre cómo se debe vivir en Europa, quién debe mandar en Alemania, en Ucrania, no son sólo palabras", dijo en alusión al apoyo del magnate a fuerzas como la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

"Es una influencia y (Musk) no tiene derecho a influenciar, es un ciudadano de otro país", afirmó.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Hallazgo fiscal en casa de Miguel Vázquez: ¿tenía un libreto para ganar licitaciones multimillonarias?
Ver más
02
Clima
Meteorología anuncia tormentas y posibles granizadas para nueve departamentos esta noche
Ver más
03
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Este es el mail oficial para el cobro del anticipo y el correo debe llegar hoy
Ver más
04
Política
Diputados convoca a sesión extra este jueves para tratar juicio político a Peña y Alliana
Ver más
05
Economía
BCP designa nuevo presidente interino y detalla cómo devolverá la plata a ahorristas de Ueno
Ver más

Te puede interesar