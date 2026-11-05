Zelenski espera que la victoria demócrata en EE. UU. redunde en más apoyo para Ucrania

En una entrevista con la segunda cadena pública alemana ZDF, de la que se publicó un adelanto, Zelenski indicó que los demócratas han transmitido la señal de que "para ellos es importante tener el foco en la guerra en Europa".

Matizó que también los republicanos han respaldado a su país y les expresó su agradecimiento por ello, pero explicó que "los demócratas hablan muy claramente de apoyar a Ucrania, de ayuda a Ucrania, de renovar los vínculos entre EE. UU. y Europa que se han perdido un poco en los últimos años".

El líder ucraniano explicó que sin estos lazos transatlánticos "es muy difícil" frenar al presidente ruso, Vladímir Putin.

"Por eso hay esperanza de que ahora haya un equilibro de poder y de que recibamos más apoyo", señaló, y agregó que si ahora en el Congreso de EE. UU. se habla más de apoyo financiero y militar, esto "influirá a Putin y Putin se preguntará si tiene sentido seguir librando la guerra".

En la entrevista, Zelenski también criticó al magnate estadounidense Elon Musk, el propietario de SpaceX, con el que se ha enfrentado por las restricciones que según Kiev fueron impuestas de repente al uso de la tecnología Starshield.

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El jefe de Estado ucraniano afirmó que "no le gusta" la actitud de Musk cuando lamenta públicamente la muerte de soldados rusos en la guerra, puesto que se trata de los agresores y, de no ser derrotados, podrían ocupar más territorio ucraniano o incluso avanzar hacia Europa.

Además, señaló que es "peligroso" que se concentre demasiado poder en una persona muy rica, sobre todo en EE. UU., que a través de su política exterior tiene un gran poder sobre los países más pequeños.

"Creo que los mensajes que lanza Elon Musk, lo que piensa sobre cómo se debe vivir en Europa, quién debe mandar en Alemania, en Ucrania, no son sólo palabras", dijo en alusión al apoyo del magnate a fuerzas como la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

"Es una influencia y (Musk) no tiene derecho a influenciar, es un ciudadano de otro país", afirmó.