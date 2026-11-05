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Mundo
05 de noviembre de 2026 - 13:00

Zelenski pide ayuda a países iberoamericanos para mantener operativos sistemas energéticos

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Madrid, 5 nov (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió este jueves a los líderes reunidos en Madrid en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana ayuda "lo antes posible" para mantener operativos los sistemas energéticos en su país ante los continuados ataques rusos.

Por EFE
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"Les pido ayuda para entrar en contacto con sus compañías, con sus productores, para obtener suministros para Ucrania lo antes posible. Hagamos que esto sea posible", dijo el líder ucraniano durante el encuentro mantenido, en la misma sala del plenario de la cumbre, con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y otros líderes iberoamericanos.

Zelenski, que se reunió también con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, habló, entre otros suministros, de transformadores, cables, equipos electrónicos modernos y generadores de diésel y gas.

Ante jefes de Estado, de Gobierno o cancilleres de los veintidós países iberoamericanos, Zelenski expuso que "hay compañías en España y Latinoamérica" que pueden ayudar a Ucrania en estas necesidades.

En concreto, enumeró que Ucrania está interesado en transformadores de Brasil, México, Argentina y Colombia; cables de Chile, o equipos eléctricos y generadores de España.

"Lo siento porque estoy hablando muy en detalle, pero es que esto es importante, necesitamos que sean equipos compatibles con nuestra red eléctrica y lo necesitamos rápidamente", añadió Zelenski, que tras las reunión con los líderes iberoamericanos se desplazará al palacio de la Zarzuela donde será recibido por el rey Felipe VI y posteriormente se reunirá en la sede de la Presidencia del Gobierno español con Sánchez.

Zelenski hizo hincapié en que uno de los "principales desafíos" actualmente de Ucrania son los ataques de Rusia a sus centrales eléctricas y a la red eléctrica, al tiempo que destacó la "heroica" labor de los operarios ucranianos trabajando "muy duro 24 horas" para subsanar los daños y conseguir que "Rusia no pueda provocar un apagón total en Ucrania".

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