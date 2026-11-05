Zelenski y Seguro conversan en Madrid sobre posible producción conjunta de armas

"Discutimos con el presidente cómo Portugal puede dar apoyo a nuestro sistema energético y ayudar a proteger vidas en Ucrania. También hablamos sobre las oportunidades de la producción conjunta de armas. Esperamos que haya más pasos en el apoyo", escribió Zelenski en una publicación en X en inglés y ucraniano en la que agradeció la ayuda recibida por el país ibérico.

Por otro lado, la Jefatura del Estado lusa explicó en un comunicado que en este encuentro, celebrado al margen de la XXX Cumbre Iberoamericana, Seguro transmitió al mandatario ucraniano su intención de mantener el apoyo portugués.

Asimismo, manifestó el deseo "de que las conversaciones de paz que serán retomadas puedan resultar en el fin de la guerra, teniendo como base una solución justa, que garantice una paz durable, esté en línea con el derecho internacional y respete la soberanía e integridad territorial de Ucrania".

En la conversación también estuvo presente el ministro de Exteriores luso, Paulo Rangel.

Este ha sido uno de los encuentros que ha mantenido Zelenski en esta cita en Madrid, donde también se ha visto con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, entre otros.

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Está previsto que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reúna con él esta tarde en el Palacio de la Moncloa.