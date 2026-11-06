Abogados de Marruecos abren una "línea de retorno" para asesorar a saharauis de Tinduf

La iniciativa pretende "ofrecer información fiable y asesoramiento jurídico, proporcionados por abogados y con total confidencialidad", señaló la entidad en un comunicado.

Los interesados, agregó la asociación, "tienen derecho a conocer claramente las opciones que tienen a su disposición y las condiciones de su acogida".

El servicio entrará en funcionamiento el próximo día 16 y contará con asistencia a través de aplicaciones de mensajería cifrada en hassanía -el dialecto saharaui-, árabe, francés y español.

"Con el consentimiento expreso de cada persona, el Club trasladará las solicitudes a los organismos competentes de las Naciones Unidas, en particular al ACNUR, para que sean atendidas de conformidad con su mandato", agregó la organización.

Más de medio siglo después de la retirada de España del Sáhara Occidental, el conflicto ha dado un giro sustancial con el fin del mandato de la Minurso, la Misión de Naciones Unidas para la realización de un referéndum en la excolonia española.

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Un veto cruzado de EE.UU y Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU precipitó el fin del mandato de la misión que fue creada en 1991 y no logró vencer las diferencias entre las partes para avanzar en la celebración de un referéndum de autodeterminación.

La ONU mantiene al Sáhara Occidental en la lista de territorios no autónomos pendientes de descolonización.

Marruecos reclama su soberanía sobre lo que denomina las "provincias del sur" y controla alrededor del 80 % del territorio, el 20 % restante está en manos del independentista Frente Polisario, apoyado por Argelia.