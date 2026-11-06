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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 09:30

Aerolíneas Argentinas operará cinco vuelos para trasladar a León XIV y su comitiva

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Buenos Aires, 6 nov (EFE).- Aerolíneas Argentina operará un total de cinco vuelos para trasladar a León XIV y su comitiva durante parte del viaje apostólico del papa a Uruguay, Argentina y Perú, informó este viernes la compañía aérea estatal.

Por EFE
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"La compañía llevará adelante los traslados aéreos de la comitiva oficial del papa León XIV entre Montevideo, Buenos Aires, Córdoba y Lima, con una operación que incluye vuelos de pasajeros y transporte de equipaje", indicó la empresa en un comunicado.

Para este operativo, la compañía utilizará aeronaves Boeing 737 MAX 8, un Boeing 737 de carga y un Airbus A330-200.

León XIV, que llegará en la tarde de este viernes a Uruguay en un vuelo especial de Alitalia, viajará el próximo domingo de Montevideo a Buenos Aires en el vuelo AR1091 de Aerolíneas Argentinas, en un Boeing 737 MAX 8.

Con pocos minutos de diferencia, un Boeing 737 de carga destinado al transporte del equipaje de la comitiva hará también el trayecto entre la capital uruguaya y el aeroparque Jorge Newbery, de Buenos Aires.

El martes en la mañana, el pontífice y su comitiva abordarán un Boeing 737 MAX 8 de Aerolíneas Argentinas para viajar de Buenos Aires a Córdoba (700 kilómetros al norte de la capital argentina), desde donde regresarán ese mismo día por la tarde a Buenos Aires, también en un vuelo de Aerolíneas Argentinas.

El miércoles, a las 14:00 hora local (17:00 GMT), León XIV partirá hacia Lima desde el aeropuerto internacional de Ezeiza (a 30 kilómetros de Buenos Aires) en el vuelo AR1096, en un Airbus A330-200 de Aerolíneas Argentinas.

"El operativo requiere una coordinación especial entre las distintas áreas de Aerolíneas Argentinas, las autoridades aeroportuarias y los organismos involucrados, tanto para la planificación de los vuelos como para la atención de las necesidades particulares de la comitiva durante cada etapa de la visita", dijo la empresa.

La compañía señaló que "pondrá a disposición su capacidad operativa, infraestructura y experiencia para garantizar el desarrollo de los traslados previstos, en una operación de especial relevancia institucional que vuelve a poner de manifiesto el profesionalismo y compromiso de sus equipos".

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