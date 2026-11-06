Afectados por Ueno Bank piden destitución y cárcel para Peña en medio de juicio político

Con banderas, la camiseta de la selección nacional de fútbol y abanicos para paliar las altas temperaturas de Asunción, la capital paraguaya, ciudadanos que se denominan "autoconvocados", en su mayoría jóvenes, aguardaban el desenlace del proceso contra el gobernante, que entró hoy en su segunda sesión.

Paraguay quedó sumido en una crisis política después de que el Banco Central (BCP) ordenase el martes un proceso de resolución o cierre de Ueno bank.

Los diputados citaron los nexos de la institución con el presidente paraguayo para impulsar un juicio político, ya que el banco recibió durante la gestión de Peña millonarios recursos de entidades públicas.

Santiago Peña, quien anunció su renuncia el jueves, permanece formalmente en la Presidencia de Paraguay, ya que legisladores oficialistas dejaron sin cuórum la sesión conjunta convocada para votar su renuncia y así poder activar el mecanismo de sucesión tras declarar la vacancia del cargo.

"Más de dos millones novecientos mil paraguayos han sido estafados por el mismo presidente de la república", dijo a EFE un artesano que se identificó como Juan Pueblo, y quien rechazó la posibilidad de que el Congreso acepte la renuncia de Peña, al advertir que eso significaría "salir por la puerta grande".

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"Estoy aquí indignado por esta situación, por el desfalco", agregó, tras asegurar que los ciudadanos van a "presionar hasta que haya justicia" y que están "dispuestos a resistir en las calles y hacer lo que sea necesario para restablecer el orden constitucional".

El artículo 189 de la Constitución de Paraguay establece que los expresidentes electos democráticamente serán senadores vitalicios, "salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables".

Un senador vitalicio goza de fueros y no puede ser sometido a un proceso penal sin que se apruebe en el Congreso el retiro de dicha inmunidad.

"Aquí vamos a estar en vigilia permanente hasta que (Peña) sea destituido en juicio político y también llevado desde aquí mismo a la cárcel como cualquier delincuente", agregó este hombre.

Otra de las manifestantes, Belén Maldonado, indicó a EFE que la intervención a Ueno "colmó el vaso" de una ciudadanía que, advirtió, está "cansada" del actual Gobierno.

"Queremos que este señor se vaya a la cárcel, queremos una sanción ejemplar para este expresidente para que los siguientes no vuelvan a cometer este tipo de acciones", reclamó Maldonado, quien ratificó que la vigilia continuará para que Peña "rinda cuentas ante la Justicia"

Este es el cuarto día de concentraciones ciudadanas en la Plaza de Armas, ubicada junto al Congreso Nacional, así como en el microcentro capitalino, donde ha sido reforzada la seguridad.

El Congreso permanece desde hace días bajo una fuerte custodia policial.

La acusación en el Senado contra Peña advierte un conflicto de intereses, cooptación del Estado y puertas giratorias (paso de funcionarios del sector público al privado y viceversa) y alude a las acciones de Peña en el Ueno Holding, un conglomerado que agrupa distintas empresas, entre ellas Ueno bank. El mandatario vendió sus acciones en marzo de 2025.