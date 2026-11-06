Aitana convierte el Auditorio Nacional en su ‘Cuarto Azul’ ante casi 10.000 mexicanos

“Estoy muy feliz (...), que bonito es México, pero que bonito es Ciudad de México, es una de las mejores ciudades del mundo. Poder ir a comer tacos todos los días, es vitamina “t”, bromeó la cantante de 27 años vestida con un conjunto rosa brillante.

Desde una plataforma que simula el dormitorio y vestidor de la ganadora del Latín Grammy, Aitana comenzó la despedida del tramo por América de su tour mundial ‘Cuarto Azul’ que le ha llevado a Colombia, Argentina o Chile y que tendrá dos paradas finales en Estados Unidos (Nueva York y Miami).

Tras un comienzo en el que la artista interpretó temas de su último disco como ‘6 de febrero’ o ‘Segundo intento’, la catalana abandonó la tristeza de su cuarto para descender de la plataforma al escenario del Auditorio en el que compartió las penas de sus anteriores relaciones como Sebastián Yatra.

Temas de discos anteriores como ‘Más’ del álbum ‘11 razones’ (2020) o ‘Los Ángeles’ de su disco ‘alpha’ (2023), una fusión de música pop electro house, se fueron alternando en el repertorio de la exconcursante de Operación Triunfo.

Después de un verano en el que el tema principal de su disco, ‘Superestrella’, se convirtió en el himno de la selección española masculina de fútbol con el que “la roja” levantó su segundo Mundial, Aitana volvió a ser protagonista de listas internacionales de música.

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Durante la creación de ‘Cuarto Azul’, Aitana confesó haber estado en “un momento vulnerable” que pensaba volvería su grabación “triste”, aunque finalmente agradeció haber incluido canciones alegres que le permitan cantar con sus seguidores en países como México.

“Me estoy sorprendiendo mucho con esta canción (Desde que ya no hablamos), siempre pienso que la gente no se la va a saber, me hacía mucha ilusión cantarla con vosotros y estar cerquita”, reveló.

Mientras cantaba el tema, Aitana tuvo tiempo de descender del escenario para saludar a aficionados del país y del extranjero, e incluso felicitar el cumpleaños de tres hermanas trillizas de la primera fila que gritaban sin cesar.

Finalmente, Aitana sacó la artillería y cantó ‘Vas a quedarte’ y ‘Mon amour’, dos de sus temas más reconocidos de sus ya casi diez años de carrera que la convierten en una de las 500 artistas más escuchadas del mundo en Spotify.

“Se que habrá gente que me conozca desde hace tiempo y gente que me conozca por el Mundial, pero gracias de corazón por descubrirme”, sentenció Aitana antes de despedirse con sus temas “favoritos” por los que sus aficionados mexicanos habían esperado hora y media: ‘La conexión psíquica’, ‘La chica perfecta’ y sobre todo ‘Superestrella’.