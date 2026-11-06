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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 15:05

Al menos 33 muertos en un ataque en la RDC atribuido a un grupo rebelde ligado al EI

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Nairobi, 6 nov (EFE).- Al menos 33 personas fueron asesinadas en un ataque perpetrado en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y atribuido a las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), un grupo rebelde vinculado al grupo yihadista Estado Islámico (EI), confirmó este viernes un líder de la sociedad civil.

Por EFE
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El ataque ocurrió la pasada noche, hacia las 23.00 hora local (21.00 GMT) del jueves, en la localidad de Cantine, en la provincia de Kivu del Norte, declaró a medios locales un líder de la sociedad civil local llamado Justin Paluku.

"Por el momento, hablamos de 33 cadáveres, más de cincuenta casas incendiadas, motos y un vehículo incendiados", detalló Paluku, al describir los hechos como "un verdadero sabotaje que indigna".

"No conseguimos entender cómo el enemigo ha atacado a la población civil y ha eludido a todas las fuerzas defensa. Esto sumerge a la población en una confusión total", añadió.

Por su lado, el Barómetro de Seguridad de Kivu (KST, en inglés) -un proyecto de investigación independiente-, cifró en 35 los civiles muertos, incluyendo 17 menores, y afirmó que fueron asesinados con machetes o quemados vivos.

Asimismo, detalló el KST, dos estructuras sanitarias fueron incendiadas.

Este viernes por la mañana, fuerzas conjuntas del Ejército congoleño y de la vecina Uganda -que colaboran en la zona- lanzaron una operación para rastrear a los responsables.

Las ADF, una milicia de origen ugandés que perpetra ataques frecuentes en las provincias congoleñas de Kivu del Norte e Ituri (este), está identificada desde marzo de 2021 por Estados Unidos como una organización terrorista afiliada al citado grupo yihadista.

Las autoridades ugandesas también acusan al grupo de organizar incursiones dentro de su territorio y, en noviembre de 2021, los Ejércitos de Uganda y la RDC comenzaron una operación militar conjunta que no ha frenado las hostilidades.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto entre más de un centenar de grupos rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco).

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