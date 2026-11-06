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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 12:00

Al menos un muerto y 6 heridos por un incendio en una planta petrolera estatal en la India

Imagen sin descripción

Nueva Delhi, 6 nov (EFE).- Al menos un trabajador murió y otros seis resultaron heridos este viernes a causa de un incendio registrado durante unas labores de mantenimiento en unas instalaciones de la compañía petrolera estatal Oil India Limited (OIL) en el estado nororiental indio de Assam.

Por EFE
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"Siete personas del contratista de operaciones y mantenimiento sufrieron quemaduras en el incendio. Mientras seis personas fueron rescatadas y trasladadas para recibir tratamiento médico, una persona sucumbió a las heridas en el lugar del incidente", detalló la empresa en un comunicado.

De las seis personas heridas, cinco fueron trasladadas al Colegio Médico y Hospital de Assam (AMCH) en Dibrugarh, mientras que una fue llevada al Hospital de OIL en Duliajan, informó la empresa.

El fuego se desató alrededor de las 9:05 hora local (3:35 GMT) en el área de calentadores de la planta de Tengakhat, una zona que se encontraba aislada y sometida a labores de mantenimiento desde el pasado miércoles, precisó la empresa.

Los equipos de emergencia y el departamento de bomberos de la firma desplegaron de inmediato once camiones y extintores de polvo químico seco para sofocar las llamas, un objetivo que lograron pasado el mediodía, por lo que la situación ya "está bajo control".

La compañía informó de que se ha constituido un comité de investigación interno para determinar las causas inmediatas y subyacentes del siniestro, evaluar los daños y proponer medidas proactivas para evitar que se repitan incidentes similares en el futuro, al tiempo que expresó sus "más profundas condolencias" a la familia del fallecido.

Oil India Limited (OIL) es una empresa de propiedad pública que opera bajo el control administrativo del Ministerio de Petróleo y Gas Natural del Gobierno indio. Actualmente, es la segunda mayor compañía nacional de exploración y producción de petróleo y gas de la India, controlando cerca del 9 % de la producción del país.

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