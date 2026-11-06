Andy Burnham condena las "horrorosas" acciones de Russell Brand y elogia a denunciantes

Burnham dijo que "lo que hizo Russell Brand es horroroso", en unas breves declaraciones a Times Radio, en las que quiso también alabar la valentía de las que lo han denunciado: "Me gustaría alabar el coraje de esas mujeres, estas víctimas que han dado un paso al frente y han tenido el valor de denunciar".
Extendió sus elogios a los periodistas "que apoyaron a las que sufrieron abusos", en referencia a las denuncias que fueron filtrándose en algunos medios, aunque la mayoría de ellos miraron para otro lado en lo que ahora parece que era un secreto a voces, a juzgar por los titulares publicados en las últimas horas.
La sentencia contra Brand se conocerá el próximo lunes, y el juez que la comunicará ya adelantó ayer que será "una pena de prisión significativa".
Brand, que ayer pasó su primera noche en prisión provisional en Wandsworth -el juez le denegó la libertad por riesgo de fuga-, ha sido puesto en confinamiento por su propia seguridad, según asegura el 'Daily Mail'.
El jefe de la principal Policía británica, Mark Rowley, animó hoy a otras potenciales víctimas del actor a que den un paso adelante y presenten denuncias, contra él.
En una entrevista con la BBC, Rowley recordó que ya están investigando otros dos casos de agresión sexual contra Brand, y añadió: "La verdad, no me sorprendería si aparecen muchos más".