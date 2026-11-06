Armenia espera establecer pronto relaciones diplomáticas con Turquía

“Armenia y Turquía aún no han establecido relaciones diplomáticas, pero confío en que lo harán en un futuro próximo, con el reconocimiento mutuo de la integridad territorial, la soberanía y las fronteras de cada país”, dijo Pashinián, citado por la agencia Armenpress.

La víspera, el primer ministro armenio adelantó que planea asistir a las actividades de la COP31 en Turquía este noviembre.

Este será el tercer viaje del líder armenio a Turquía después de las visitas que tuvieron lugar en 2023 y 2025.

Pashinián, firme defensor de la política de normalización de relaciones con los vecinos de Armenia, ya dijo en 2018, poco después de asumir el poder, que Ereván estaba dispuesto a reconciliarse con Ankara sin condiciones previas.

Precisamente esta circunstancia es uno de los escollos actuales en las relaciones entre el Gobierno armenio y la numerosa diáspora de ese país, que exige que Turquía, heredera del Imperio otomano, reconozca el genocidio armenio de 1915.