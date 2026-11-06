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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 12:50

Arrestan en Florida al padre de Meghan Markle, según Fox News

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Miami (EE.UU.), 6 nov (EFE).- Thomas Markle Sr., padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, fue arrestado este viernes en Lakeland, en el centro de Florida, Estados Unidos, según informaron fuentes policiales a la cadena Fox News.

Por EFE
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El canal conservador no desveló más detalles sobre el arresto, aunque Thomas Markle Sr. estaba sujeto a una investigación de la Policía de Filipinas tras el hallazgo de material de abuso sexual de menores en su vivienda de Cebú, en el centro del archipiélago.

Meghan Markle había asegurado en una carta remitida al medio británico 'The Sun' que sabía desde 2018 de estas acusaciones contra su padre, después de que la Policía británica se las trasladara, y que por eso cortó la relación y le impidió contacto con sus hijos.

El material pornográfico fue hallado en la vivienda del progenitor en Cebú por otro de sus hijos, Thomas Markle Jr., quien denunció el hallazgo ante la Policía.

Thomas Markle Sr., de 82 años, residió en Filipinas hasta mediados de 2026, cuando se trasladó a la localidad de Lakeland, a unos 330 kilómetros al norte de Miami, y recientemente ingresó en una residencia para pacientes con demencia.

Medios británicos aseguran que fue arrestado por agentes del FBI, agencia que colaboró con la investigación abierta en el país asiático.

Las pesquisas arrancaron en Filipinas el pasado 23 de octubre. En total, se intervinieron cerca de 7.500 fotografías y un video, todos de menores de edad, con edades de entre 10 y 11 años.

El informe preliminar indicó que las grabaciones no se habían realizado en el archipiélago.

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