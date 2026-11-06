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Mundo
06 de noviembre de 2026 - 10:50

Bélgica y Chile aúnan sus candidaturas para la sede del Tratado de Alta Mar de la ONU

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Bruselas, 6 nov (EFE).- Bélgica y Chile anunciaron este viernes que han decidido unir sus candidaturas para albergar la Secretaría del Tratado de Alta Mar de Naciones Unidas, destinado a proteger la biodiversidad marina en aguas internacionales, con una propuesta que contempla repartir sus funciones entre Valparaíso y Bruselas.

Por EFE
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"Juntos queremos convertir en acciones concretas el compromiso mundial de proteger la alta mar", afirmó en la red social X el ministro belga de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot.

La sede principal de la Secretaría se establecería en la ciudad chilena de Valparaíso, desde donde se desempeñarían sus principales funciones, incluida la gestión del mecanismo financiero del tratado, según el acuerdo anunciado por ambos países y difundido por el Ministerio belga de Asuntos Exteriores.

Bruselas, por su parte, acogería la infraestructura técnica del mecanismo internacional de intercambio de información y serviría como sede para reuniones de los órganos subsidiarios del acuerdo.

Bélgica y Chile, que hasta ahora aspiraban por separado a albergar la Secretaría, buscan así facilitar una decisión durante la primera Conferencia de las Partes (COP1) del tratado, que deberá pronunciarse sobre su ubicación, pues China también ha presentado como alternativa la ciudad de Xiamen.

El Tratado de Alta Mar, conocido por sus siglas en inglés BBNJ y adoptado en 2023 bajo los auspicios de Naciones Unidas, tiene como objetivo proteger la biodiversidad en las aguas internacionales, entre otras medidas mediante la creación de áreas marinas protegidas y la evaluación del impacto ambiental de las actividades humanas.

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